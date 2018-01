Šampion izbjegava Miočića: Držat ću se podalje, prebio bi me

UFC očito i dalje forsira ideju o super dvoboju dva prvaka: Stipe Miočića i Daniela Cormiera. No, kako se sada čini, šampion u poluteškoj kategoriji i nije previše zainteresiran za takav scenarij, piše Fightsite.

Svjestan da je fizički puno manjih gabarita od “Vatrogasca”, Cormier realno rezonira i smatra da mu takvi mečevi ne trebaju na pragu ulaska u peto desetljeće života i na samom kraju karijere. U posljednjem razgovoru na tu temu koji se dogodio na FOX Sports televiziji, a sugovornici su mu bili Kenny Florian i Tyron Woodley, Cormier je ponovno ponovio da mu meč protiv Miočića nije prioritet.

Prokomentirao je i eventualni “mega meč” Miočić vs. Velasquez…

- Gledajte ja i dalje sigurno nikoga ne bih favorizirao u meču protiv Caina Velasqueza, ali ja sam očito tu pristran (Velasquez mu je klupski kolega op.a) - smatra DC.

Daniel Cormier addresses the final 420 days of his career on @UFCTonight...



...is he interesting in a heavyweight title fight?

...is he still pushing for a Jon Jones fight?

...is he going to lose his dressing room to @Twooodley?@DC_MMA has the answers! https://t.co/bXqp8uwYTS