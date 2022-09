Hrgović: Čeka me najboljih pet godina karijere, veliki mečevi i velike zarade, ali prvo odmor

Nakon godišnjeg odmora provedenog na Korčuli i Braču, u društvu supruge Marinele, "El Animal" Filip Hrgović vratio se treninzima. Zapravo, s pasivnim odmorom je službeni izazivač svjetskog teškaškog prvaka okončao već pet dana nakon borbe s Zhangom Zhileijem o čemu nam je pričao za vrijeme svečanosti otvorenja automat kluba njegova sponzora Favbeta na kojem je okupljene svojim pjevačkim nastupom zabavljala atraktivna Lidija Bačić.

Filip je na ovo druženje došao u pratnji supruge Marinele, menadžera Željka Karajice, trenera Yousefa Hasana, osobnog asistenta Brune Malića a nama je, "stisnut u kut" od četvorice novinara iz dnevnih listova, predočio sljedeće:

- Nakon pet dana pasivnog odmora krenuo sam s aktivnim odmorom a to će reći da bih dva-tri dana trenirao a potom bih dan-dva odmarao. Na moru je to bilo plivanje a na suhom trčanje ili teretana. Svojedobno mi je naš košarkaški as Dino Rađa pojasnio na vlastitom primjeru da stroj nikad ne smije stati i da sportaš i kada odmara mora biti aktivan. I zato ja jesam cijelo vrijeme u aktivnom odmoru a tjelesno sam već nakon tjedan dana bio kao nov, no psihički mi je odmora više nedostajalo pa sam razmišljao da si uzmem i peti tjedan aktivnog odmora. Jer, zaželio sam se slobode, da mogu raditi ono što mi se hoće.

Srećom, Hrga nikad nije bio kampanjac poput nekih američkih boksača koji su znali mjesecima ništa ne raditi, sve dok ne bi saznali ime protivnika i datum borbe.

- Kod mene je sve to kontrolirano. Ja si dam oduška, ali znam da se ne mogu vratiti u kamp s 20 kilograma viška. Nije dobro za zdravlje ali ni za dugotrajnost u sportu. I zato, za vrijeme odmora, moram držati nogu lagano na kočnici.

Je li mu psihički odmor potreban zbog najnapornije borbe u karijeri ili zbog svega drugog što se događalo uoči te borbe a dogodilo i da je u travnju preminuo njegov otac Pero.

- Više je utjecalo ovo drugo i morao sam se malo maknuti. Možda bih se trebao maknuti i na dulje vrijeme, no takvo je razdoblje u karijeri da nemam vremena odmarati. Ne smijem ispasti iz štosa, sada nije vrijeme za to. Moram se boriti i već do kraja godine odradit ću sigurno jednu borbu. Tek sada osjećam da kreće najbolji dio moje karijere. Poslije takvog događaja u životu treba čovjeku vremena no najteži dio je prošao i ja vjerujem da ću biti sve bolji.

A ta, i bilo koja druga borba prije one za svjetski naslov na koju trenutno ima pravo, znači i rizik da ostane bez statusa prvog izazivača svjetskog prvaka organizacije IBF.

- Pasivno čekati borbu za svjetski naslov neću sigurno jer to s njom se može odužiti. Borit ću se sigurno par puta prije poziva za borbu za naslov. Ja sam za opciju da se borim sa teškim protivnicima i da iz svakog tog meča nešto naučim i napredujem. No, ja nisam tu sam, tu je i moj promotor, moj tim, i oni će kazati svoju riječ. Odlučit ćemo skupa tko će mi biti taj prvi protivnik no ja znam da bez jakih boraca meni nasuprot ja ne mogu napredovati. Uostalom, meni nije cilj biti jedan od izazivača, ja bih htio osvojiti titulu i u tom meču biti konkurentan a to ću biti jedino ako ću imati prave mečeve do tada. I poslije borbe sa Zhangom sam rekao da sam se prije njega borio s protivnicima koji nisu bili toliko opasni pa sam se i opustio. Drugačije je psihološki kada se ti spremaš za meč s opasnim protivnikom i zato mi trebaju pravi mečevi da izvučem najbolje od sebe.

Kako sam kaže te borbe bi mogle biti dvosjekli mač.

- Ne bih si smio dopustiti da izgubim poziciju do koje sam došao krvavo no tu trebamo biti pametni. Veselim se ovom dijelu karijere jer sam došao u poziciju gdje sada mene prozivaju. Sada svako želi borbu sa mnom, čekaju me veliki mečevi i velike zarade i to je ono što sam čekao. Mislim da me čeka najboljih pet godina karijere. Imam 30 godina, zdrav sam, nisam se naprimao batina i došao sam u skupinu boraca čije je ime traženo. Vjerujem da ću u sljedećih pet godina imati puno dobrih mečeva. Postoji 10-15 boraca s kojima se može napraviti mega meč i ja se veselim svakome od njih.

U vjeri, kaže Filip, da će to biti puno bolje njegove izvedbe nego ova protiv Zhanga.

- Iako taj meč nisam odboksao kako sam trebao i kako mogu, iz njega sam izvukao puno pozitivnih stvari i mislim da najbolje tek slijedi. Taj meč sam pogledao samo jednom, još kada je bilo friško, no moram ga pogledati i hladne glave.

Što bi mijenjao da sada ponovo vodi tu borbu?

- Ja analizu moram raditi u nekom drugom smjeru od tehničkog i taktičkog. Naime, ja tu večer nisam bio svoj, zbog niza raznih okolnosti, ali je dobro što sam u svojoj najlošijoj izvedbi pobijedio jako dobrog borca, koji je sigurno u 15 najboljih svjetskih teškaša, sa svojih 50 posto.

Hoće li analiza ići u smjeru toga da mu se više ne dogodi da ne bude svoj u tako važnom meču?

- Trebam naći razlog zašto nisam bio svoj, iako na neke stvari nisam mogao utjecati. Ovo je najlošija faza u mom životu i ja mogu biti samo bolji.

Srećom, i u takvoj godini Hrga je došao u jako dobru poziciju.

- Gledano s biznis strane, sada sam u vrhunskoj pozicji. Mogu birati protivnike, puno velikih imena će pristati na borbu zbog uloga i to su borbe u kojima mogu zaraditi pravi novac. Napokon, nakon 16 godina muke i zato treba biti pametan. Jedan Golovkin je tek sa 40 godina imao meč u kojem je najviše zaradio, a Kličko je odradio jedan od svojih najboljih mečeva u 42. godini. Pomaknula se ta dobra granica tako da mene možda čeka još 10 godina karijere. Ima vremena, ne treba srljati.

Motivira li ga više novac ili osjećaj da je najbolji na svijetu i da je vlasnik pojasa svjetskog prvaka?

- Ovo je pretežak sport da bi me motivirao samo novac, nespojivo je proći sve ovo samo zbog novca i on je samo jedan od motiva. No, drago mi je što sam došao u poziciju da ću biti adekvatno plaćen za ono što prođem u pripremnom kampu. No, još više me motivira da budem najbolji, želim to pokazati s najboljim teškašima svijeta. Motivira me to da pokažem da mogu puno više no što sam pokazao u posljednjem meču.

A to bi pokazati mogao već u prosincu za kada planira svoju sljedeću borbu.

- Treba mi neko vrijeme da prođem bazične pripreme s mojim kondicijskim trenerom Igorom Čordašem, no ja ću borbu sigurno imati u drugoj polovici prosinca. Zapravo, meni odgovara ritam od tri mjeseca priprema i mjesec dana odmora tako da bih narednu imao negdje u travnju ili svibnju.

S obzirom da se ovih dana naveliko spominje dogovor oko borbe između Tysona Furyja i Anthonyja Joshue, vjeruje li Hrga da će se taj meč dogoditi?

- Ja bih volio to vidjeti no po meni je to malo neralno. Teško mi je vjerovati da će Joshua tako brzo ići u tako veliki meč a prije par tjedana je dobio batina. Priča se o 3. prosincu i to je jako brzo a u svijetu boksa, obično, kada se puno priča obično se borba ne dogodi. Ona se dogodi kada je zatišje. Moje mišljenje je da će Fury imati neku lakšu borbu i da će čekati Usika ali i da će Joshua imati neku lakšu borbu prije no što se vrati u veće mečeve. Možda sam u krivu jer i ja bih tu borbu volio vidjet - kazao je Hrgović.