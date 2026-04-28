VIDEO Održano službeno sučeljavanje boraca uoči meča koji s nestrpljenjem čeka cijela regija

FNC 31 priredba zakazana za 30. svibnja u Beogradu čini se kao potencijalno najveći spektakl koji je regionalna MMA promocija priredila do sada. Najiščekivanija borba na toj priredbi bit će ona između prvaka srednje kategorije Đanija Barbira i iskusne srpske zvijezde Aleksandra 'Jokera' Ilića.

Prilično je jasno kako se njih dvojica praktički ne pdonose, a prepucavanja po medijima i društvenim mrežama traju godinama. Kruna dugotrajne netrpeljivosti doći će u glavnoj borbi FNC-ovog eventa u Beogradu, a promocija je danas na društvenim mrežama objavila video službenog sučeljavanja između dvojice ponajvećih MMA zvijezdi u regiji.

Njih dvojica sastali su se ispred beogradske Arene pod redateljskom palicom Saše Dropca, FNC-ovog kreativnog direktora. Iako nisu razmijenili riječi, u njihovim očima vidio se intenzitet za koji se navijači nadaju da će prenijeti i na sam kavez. Zanimljvo je kako se i jednom i drugom borcu u određenim trenucima mogao vidjeti smiješak na licu.





Njihova borba jedna je od najiščekivanijih u povijesti regionalnog MMA što dokazuje i rekordno dobra prodaja ulaznica za priredbu. već prvog dana kada su puštene u prodaju, više stotina navijača čekalo je u redovima na stranicama za prodaju kako bi mogli kupiti svoju kartu. Sukob dvaju odličnih boraca koji se javno ne podnose i još k tome pojas na kocki, čini se kako nas u Beogradu očekuje pravi borilački spektakl.