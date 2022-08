Marinela Hrgović: Za mene bi bilo najbolje da ja Filipu biram protivnike, meni je svjetski prvak

Biti supruga gladijatora uvijek je dvojako. Dok je vaš muškarac uz vas, zacijelo se osjećate najsigurnijom osobom na svijetu, no kada se on bori s nekim tko mu želi "otkinuti glavu", onda je to posve drukčija priča. A tu priču naša sugovornica proživljava već devetu godinu.

Zbog tog velikog raspona emocija porazgovarali smo s Marinelom Hrgović, suprugom službenog izazivača teškaškog prvaka svijeta u profesionalnom boksu. Gospođa Hrgović i ovaj je put strepila za svog dragog, pri čemu je, u skladu s težinom i važnošću borbe, i njoj bilo najteže, baš kao i Filipu u ringu.

Filip ima junačko srce

– Ovaj mi je Filipov meč bilo najteže gledati zato što je bilo dosta izmjena udaraca, a kada se radi o najvažnijoj osobi u životu, onda ti je dosta i jedan protivnikov udarac u glavu da pretrneš. Iznimno sam ponosna na Filipa jer je unatoč nedavnom gubitku oca uspio odraditi ovakav meč. Ljudi ne shvaćaju da je mjesec dana nakon očeve smrti otišao emotivno prazan i nemotiviran u trening-kamp pripremati se za meč života. To samo govori o njegovu karakteru. Filip je u ovom meču pobijedio na više razina, a ne samo na boksačkoj. Na svoj loš dan pobijedio je izvrsnog boksača. Dokazao je svima da ima junačko srce, dizao se nakon teških udaraca i vraćao kao da ništa nije bilo, a u 12. rundi boksao je na visokoj razini, imao brzinu i koordinaciju te pogađao protivnika. Istinski mu se divim na ovom meču, pobijedio je sebe prije svega i dokazao da nikad ne odustaje.

A krenulo je za Filipa, pa tako za i njegove navijače, vrlo nepovoljno. Već u prvoj rundi našao se na podu. Doduše, nakon udarca na rubu dozvoljenog.

– Bila sam izvan sebe. Zaboljelo me srce kada je Filip u prvoj rundi završio na podu i bila sam strašno ljuta na suca što nije sudio zabranjeni udarac budući da ga je Kinez udario u potiljak. Takvi su udarci najopasniji. Sva sreća da se Filip podigao i nastavio meč. A tijekom borbe srce lupa kao ludo, a i rasplakala sam se tijekom ovog meča. Teško mi je gledati druge boksače dok primaju udarce, a kamoli svog muža.

Zanimalo nas je kada se kod nekog tako bliskog borcu počne javljati nervoza.

– Kod mene se nervoza počne javljati dva, tri tjedna prije meča jer postanem svjesna da je vrijeme borbe vrlo blizu. Najveći stres, naravno, osjećam nekoliko dana prije i na sam dan borbe. Koliko god sam svjesna činjenice da je Filip bolji i nadmoćniji od svojih protivnika u ringu, strah je uvijek prisutan jer se, naravno, radi o takvom sportu.

Poznato je da se Filip u tjednu borbe voli izolirati od vanjskog svijeta. Nekad se izolirao i od svojih najbližih, no kada je u pitanju supruga, to više nije slučaj.

– Jako cijenim Filipov trud i rad i svjesna sam koliko je težak posao kojim se bavi tako da u "fight weeku" pokušavam ostati smirena i biti mu od najveće pomoći što mogu biti. Najčešće su to neki naši razgovori i riječi bodrenja, ali Filip je snažan sportaš koji stres odlično podnosi tako da u tjednu borbe nema prevelike razlike u njegovu ponašanju nego inače.

Biti u svlačionici prije velike borbe privilegij je koji ima i gospođa Hrgović.

– Bila sam prisutna u svlačionici prije meča i Filip se ponaša potpuno normalno i "skulirano" iako je, naravno, trema u njemu prisutna. Mislim da je jako dobro psihički potkovana osoba koja je u stanju izdržati sve psihičke napore bez puno prigovaranja. Na svakom polju, i na fizičkom i na psihičkom, on je pobjednik.

Marinela je već dulje vrijeme dio Filipova tima te obavlja dosta poslova za njega i njegov tim, posebice s ekonomske strane, pa je tako bila uz svojeg supruga i dok se on u Houstonu pripremao za borbu. A to joj omogućuje vrsta posla koji ova magistra ekonomije, kao zaposlenica jedne londonske menadžerske tvrtke, može obavljati na daljinu. Je li pri tome udovoljavala Hrginu naglašenom apetitu kakav samo teškaši mogu imati?

– U Houstonu sam kuhala kada bi mi vrijeme to dopuštalo, većinom sam bila prisutna na njegovim treninzima tako da smo nakon njih išli u restoran. Filip zaista voli sve što skuham, a ja ne znam je li to zbog mojih kulinarskih vještina ili zato što je on jednostavan tip i kad je riječ o prehrambenim afinitetima. Kuham i pripremam zdrave obroke, bez puno umaka, masti i začina, ali neka od mojih jela koje Filip najviše voli su rižota, razne juhe i riba. I, naravno, pite sa sirom i špinatom.

Javno joj je zahvalio

Zbog sve podrške koju pruža suprugu, neposredno nakon pobjede, još u ringu doživjela je javnu zahvalu svojeg supruga.

– Bilo mi je jako neugodno stajati u ringu pred cijelom dvoranom i gledateljima diljem svijeta, no bila je to i predivna Filipova gesta, da nakon jednog takvog iscrpnog meča govori o meni i posveti pobjedu svojem ocu i meni. Jako je lijepo znati da te muž cijeni i ne zaboravlja spomenuti u velikim pobjedama, i to u trenucima u kojima, vjerojatno, jedva stoji na nogama. Dakle, on nije govorio o svojoj izvedbi ili prozivao buduće protivnike, nego je najprije spomenuo osobe koje su bile uz njega i koje mu znače.

S obzirom na razinu stresa koju proživljavaju supruge (i djevojke) boksača, kada se sretnu zasigurno razmjenjuju iskustva.

– Da, imam prijateljice iz boksačkog svijeta, a jedna od njih je iz Miamija, ona mi je jedna od najboljih prijateljica. Potpuno se razumijemo i bodrimo jedna drugu dok nam muževi idu u ring. Dobro je imati nekoga tko prolazi isto što i ti i razumije tvoju brigu.

Rođeni je šampion, za mene uvijek, a svijetu će to pokazati

Hrgović je službeni izazivač teškaškog prvaka svijeta, bi li Marinela voljela da borba sa svjetskim prvakom (ovog časa je to Usik) bude što prije?

– Trenutačno bih voljela da mu ja biram protivnike, ha, ha. Znam da njegovo vrijeme za najveće mečeve slijedi i da se moram priviknuti na sve teže protivnike, ali uvjerena sam da može svakoga pobijediti. Pa tako i Usika ili Joshuu. Oduvijek to mislim i vjerujem da će postati svjetski prvak. Uvjerena sam u to jer, provodeći dane s njim, upoznala sam njegov karakter i mentalnu snagu koju nisam vidjela ni u kome. Nikad ne odustaje. Drugi ljudi ne znaju sve poteškoće koje su bile na njegovu putu jer on nikada ne govori o tome. Znam da je moj suprug rođeni šampion. Za mene uvijek, a svijetu će to uskoro pokazati.