HRVAT DOŠAO DO VELIKOG USPJEHA

Hrgovićev menadžer: 'Filip je prvi put bio u nokdaunu i prvi mu je put pukla arkada. Pokazao je da dosta može podnijeti'

Može on puno bolje, zna on to i sam, no na kraju je dobro što se uopće uspio pripremiti za tu borbu. Jer, bilo je slučajeva da su se ljudi nakon smrti oca ostavljali sporta, primjerice UFC prvak Habib Nurmagomedov.