DUGO SJEDI NA KLUPI

Dinamo tražio od Saveza da mu 'vrati' igrača pa dobio neočekivan odgovor

Medulin: Prijateljski U19 turnir između Hrvatske i Poljske
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
12.11.2025.
u 17:19

Utakmica Karlovca i Dinama na rasporedu je 19. studenog pa je nerealno očekivati da odigra dvije utakmice u dva dana

Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina slavila je u prvoj utakmici kvalifikacija za Europsko prvenstvo protiv Gruzije u Karlovcu. Izabranici Siniše Oreščanina pobijedili su s 2:0 golovima Karla Mija Šimića u 30. i Tomasa Bakovića u 76. minuti. 

89 minuta u ovoj utakmici odigrao je i 18-godišnji Noa Mikić, desni bek Dinama koji se nedavno pridružio prvoj momčadi nakon što se ozlijedio Moris Valinčić. Mikić još uvijek čeka na ovosezonski debi za prvu momčad Plavih jer trener Mario Kovačević na poziciji desnog beka u Valinčićevom odsutsvu koristio je Matea Lisicu, prirodno desno krilo.

Je li moguće? Hrvatska i Srbija igrat će utakmicu u Zagrebu na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara!

Nakon poraza od Istre u posljednjem kolu HNL-a od 2:1, a oba pogotka stigla su preko Lisičine strane, Kovačević je najavio kako će Mikića isprobati u kupu protiv Karlovca. Problem je što Kovačević možda u toj utakmici neće moći računati na Mikića zbog reprezentativnih dužnosti.

Hrvatsku naime do kraja mini kvalifikacijskog turnira očekuju još utakmice protiv Gibraltara 15. i Srbije 18. studenog. Utakmica Karlovca i Dinama na rasporedu je 19. studenog pa je nerealno očekivati da Mikić odigra dvije utakmice u dva dana. 

Dinamo je zato slao dopis Savezu kojim su zamolili da se Mikića pusti s reprezentativnog okupljanja nakon utakmice s Gibraltarom, piše Index,  budući da bi se pobjedom u tom susretu napravio veliki korak prema plasmanu na Euro i Mikić protiv Srbije, po mišljenju Dinama, ne bi bio ni potreban. HNS igrača nije dužan pustiti pa je tako Dinamov dopis odbio te će mladi branič ostati sa suigračima iz reprezentacije do kraja ciklusa.

Ključne riječi
HNS Dinamo Noa Mikić Hrvatska U-19 reprezentacija

