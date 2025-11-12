Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 119
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
JASNO JE REKAO

Dinamova svlačionica zamjera jednom igraču ono što je napravio, takve stvari se ne opraštaju

Zagreb: Trening Dinama dan uoči utakmice protiv Celte
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
12.11.2025.
u 13:45

Nakon utakmice protiv Celte izašao je pred novinare i poručio da “zaslužuje više igrati”, što su mnogi u momčadi doživjeli kao nepoštovanje prema ostatku ekipe.

Nakon poraza Dinama od Istre (2:1) dvojica igrača, Dion Drena Beljo i Gonzalo Villar, održali su govor u svlačionici i ispričali se suigračima zbog svog ponašanja i nezadovoljstva odlukama trenera Marija Kovačevića.

Kako piše Germanijak, upravo je Villar bio taj koji je izazvao najviše nezadovoljstva u svlačionici. Nakon utakmice protiv Celte izašao je pred novinare i poručio da “zaslužuje više igrati”, što su mnogi u momčadi doživjeli kao nepoštovanje prema ostatku ekipe.

“Takve stvari se unutar svlačionice ne opraštaju. I prije toga jasno je iskazivao svoje nezadovoljstvo, bio je nervozan i često prigovarao”, navodi Dermanijak

Villar, koji je u Maksimir stigao kao veliko pojačanje za tri milijuna eura, trebao je biti jedan od ključnih igrača Dinamova veznog reda. Međutim, zasad je ostao na sporednoj ulozi, u HNL-u i Europskoj ligi skupio je tek 350 minuta.

Je li moguće? Hrvatska i Srbija igrat će utakmicu u Zagrebu na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara!

Ključne riječi
Dinamo Gonzalo Villar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-11-11/PXL_140425_131287605_3_.jpg
16
Predsjednik Dinama

Boban ekskluzivno za VL o sudbini trenera i odnosima u svlačionici: 'Jedno bi narušilo hijerarhiju'

- Nitko u nogometu ni u što nije siguran, sve ovisi o rezultatima i o igri, to su jedini pokazatelji i kriteriji. Mi smo potpisali na tri godine, a nadamo se da će Kovačević ostati i dulje. Dinamovi ciljevi uvijek su isti – pobjede i trofeji. Logično je da će ova godina biti komplicirana, ali znamo da ova momčad ima kvalitetu za velike stvari. Trenutačno to ne pokazuje i to se mora promijeniti - rekao nam je Zvone Boban

Učitaj još

Kupnja