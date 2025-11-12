Dinamova svlačionica zamjera jednom igraču ono što je napravio, takve stvari se ne opraštaju

Nakon poraza Dinama od Istre (2:1) dvojica igrača, Dion Drena Beljo i Gonzalo Villar, održali su govor u svlačionici i ispričali se suigračima zbog svog ponašanja i nezadovoljstva odlukama trenera Marija Kovačevića.

Kako piše Germanijak, upravo je Villar bio taj koji je izazvao najviše nezadovoljstva u svlačionici. Nakon utakmice protiv Celte izašao je pred novinare i poručio da “zaslužuje više igrati”, što su mnogi u momčadi doživjeli kao nepoštovanje prema ostatku ekipe.

“Takve stvari se unutar svlačionice ne opraštaju. I prije toga jasno je iskazivao svoje nezadovoljstvo, bio je nervozan i često prigovarao”, navodi Dermanijak

Villar, koji je u Maksimir stigao kao veliko pojačanje za tri milijuna eura, trebao je biti jedan od ključnih igrača Dinamova veznog reda. Međutim, zasad je ostao na sporednoj ulozi, u HNL-u i Europskoj ligi skupio je tek 350 minuta.