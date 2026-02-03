Naši Portali
NISU GA ŠTEDILI

Suigrač vatrenog vozio pod utjecajem alkohola, klub ga žestoko udario po džepu: 'Obična isprika nije dovoljna'

Bundesliga - FC Cologne v Hamburg SV
Thilo Schmuelgen/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
03.02.2026.
u 19:04

Iz kluba su pak poručili kako će u bližoj budućnosti pomno pratiti njegovo stanje i ponašanje prije nego ga odluče vratiti u prvu momčad

Krilni napadač njemačkog prvoligaša HSV-a, za koji igra i Luka Vušković, Jean-Luc Dompé krajem siječnja zaustevljen je u prometu te mu se alkotestom utvrdila prisutnost alkohola u organizmu. Klub ga je odlučio žestoko kazniti zbog neprimjerenog ponašanja izvan terena pa je 30-godišnji Francuz udaljen iz momčadi od sredine prošlog tjedna do kraja ovog, a osim toga morat će platiti i rekordnu novčanu kaznu.

Iznos kojim je kažnjen nije poznat, ali radi se o šesteroznamenkastoj cifri. Nakon što je danas saznao kaznu, prvi se puta javno obratio od samog incidenta:

Evo kkva je atmosfera na Trgu uoči dolaska rukometaša

- Svjestan sam da obična isprika nije dovoljna. U potpunosti sam podbacio u svojoj ulozi uzora. Napravio sam teške pogreške i naravno da snosim pune posljedice za njih. Razumijem razočaranje kluba, stručnog stožera i svih navijača koji su me dosad uvijek podržavali. Neizmjerno mi je žao. Žao mi je i što sam momčad ostavio na cjedilu u ovoj fazi, u ovim tako važnim tjednima - rekao je Dompé te dodao kako se planira dodatno društveno angažirati.

Iz kluba su pak poručili kako će u bližoj budućnosti pomno pratiti njegovo stanje i ponašanje prije nego ga odluče vratiti u prvu momčad.
suigrači Luka Vušković HSV Kazna vožnja u pijanom stanju

