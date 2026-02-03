Teniska legenda oštro se sukobila s obožavateljem u zračnoj luci nakon Australian Opena: 'Pa vi se šalite'

Teniska legenda John McEnroe oduvijek je imao kratak fitilj i svakako je opravdao tu reputaciju tijekom svog uzbudljivog putovanja kući s Australian Opena u ponedjeljak.

Sedmerostruki Grand Slam prvak bio je neraspoložen za fotografiranje dok je prolazio kroz aerodrom u Melbourneu. Čak je na kraju i nasrnuo na nekoliko obožavatelja koji su mu pokušali prići dok je nosio svoje torbe kroz terminal. U sada već viralnom isječku, McEnroe se svađa s obožavateljem od trenutka kada je izašao iz vozila, a potom i cijelo vrijeme dok je hodao po terminalu australijske zračne luke.

"Moram te držati podalje od mene, u redu?" upozorio je McEnroe dok je išao na prijavu za let. Ali to nije spriječilo osobu da ga više puta zatraži fotografiju dok je nastavio prolaziti kroz vrata zračne luke.

"Ovaj tip... Samo se makni, u redu?" ponovno je kazao 66-godišnjak. "Možemo li ga zaustaviti? Čekajte. Svi stanite. Vrijeme je isteklo. Hoćete li stati?! Stanite... Pa vi se šalite" - zavapio je McEnroe.

Kada je obožavatelj povikao: "Još te volim, John", McEnroe je obrusi: "J..i se."

Iako je McEnroe razumljivo bio uznemiren što su ga proganjali u zračnoj luci, samo koji dan ranije, njegov ukupni broj Grand Slam naslova izjednačio 22-godišnji fenomen Carlos Alcaraz - o čemu je mlada zvijezda kasnije govorila za španjolski AS

„U svijetu tenisa vrlo je teško stati i shvatiti što postižete. Gledajući poruke i društvene mreže, vidio sam da sam izjednačio Johna McEnroea po broju Grand Slam naslova. Bilo je kao, 'Wow, ovo je velika stvar.' Izjednačiti nekoga poput McEnroea je velika stvar. Nevjerojatno je i divno, s mojim imenom pored njegovog, nekoga koga iznimno cijenim i poštujem - kazao je Alcaraz.

McEnroe je osvojio svoju sedmu titulu s 25 godina, dajući Alcarazu dovoljno prednosti da ga prestigne u sljedećih nekoliko godina.