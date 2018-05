Houston u utakmici punoj preokreta slavio kod Warriorsa

Houston Rocketsi slavili su kod Golden State Warriorsa 95:92 te tako izjednačili u finalu Zapada NBA doigravanja na 2:2.

Početak nije bio obećavajuć za goste jer su Warriorsi utakmicu otvorili s 12:0, te su tu prednost držali do sredini druge četvrtine. Tada na scenu stupaju Harden i Paul te serijom 25:10 odveo Houston do prednosti na poluvremenu 53:46.

Treća četvrtina donosi novi preokret, ovog puta domaćin na krilima Curryja koji je pogodio tri trice u nizu preuzima prednost.

No, gosti se nisu predavali te su početkom posljednje četvrtine serijom 21:4 stigli do novog vodstva koje više nisu ispuštali do kraja. Curry je pola sekunde prije kraja imao šut za produžetke, no pogodio je obruč.

Harden je za goste ubacio 30 poena, dok je Paul dodao 27. Kod Warriorsa Curry se zaustavio na 28, Durant na 27.

Serija sada seli u Houston, gdje se utakmica igra u noći s četvrtka na petak.

Izabrana petorka NBA novaka

Spomenimo i kako je izabrana najbolja petorka novaka u koju su jednoglasno ušli Ben Simmons (Philadelphia 76ers) i Donovan Mitchell (Utah Jazz), a mjesto u njoj još su našli još Jayson Tatum (Boston Celtics), Kyle Kuzma (LA Lakers) i Lauri Markkanen (Chicago Bulls).

Određena je i druga petorka u kojoj su Lonzo Ball (Los Angeles Lakers), Bogdan Bogdanović (Sacramento Kings), John Collins (Atlanta Hawks), Josh Jackson (Phoenix Suns) i Dennis Smith Jr. (Dallas Mavericks).

Tko će biti najbolji novak u ovoj sezoni bit će poznato 25. lipnja.