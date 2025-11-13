Hoće li se ispuniti 'proročanstvo' 18-godišnjeg Andreja Kramarića: 'Zabit ću više od Šukera!'

Andrej Kramarić s 36 pogodaka treći je najbolji strijelac u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije. Ispred njega su samo legendarni Davor Šuker s 45 pogodaka i Ivan Perišić, koji je od svog suigrača zabio tek jedan gol više. Kramarić će i ovoga mjeseca biti jedan od predvodnika vatrenih protiv Farskih otoka i Crne Gore. Utakmice su to kojima će Hrvatska završiti kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo iduće godine. Izabranicima Zlatka Dalića za teoretsku potvrdu plasmana na Mundijal treba tek jedan bod iz završne dvije utakmice u skupini.

U našoj arhivi pronašli smo intervju s tada 18-godišnjim Kramarićem, tek svježim izdankom Dinamove nogometne škole. U svom je istupu među ostalim rekao i kako će "zabiti više od Šukera". Intervju prenosimo integralno, bez intervencija, u nastavku:

Intervju s Dinamovom zvijezdom Andrejem Kramarićem (18) otvorili smo kvizom: nabrojite najveće plave devetke svih vremena.

- Čitao sam o njima: Jerković, Šuker i... još jedan. Zambata? - pita se simpatični zagrebački srednjoškolac, učenik 15. gimnazije, MIOC.

Posljednji velikan bio je Šuker. U dvije sezone u Maksimiru zabio je 34 gola. Vi ćete ga nadmašiti?

- Želio bih, ta mi se brojka čini dostižnom. Jer sigurno ću u Dinamu ostati dulje od dvije godine.

Koji ste si cilj postavili ove sezone?

- Zadao sam si broj golova, ali zadržat ću to za sebe. Ne bih si htio stvarati dodatni pritisak. Do sada sam zabio četiri, a trebao sam više.

Zamjerate si da radite previše promašaja?

- U nekim situacijama mogao sam bolje reagirati. Možda je razlog umor, jer dosta se potrošim za vrijeme utakmice pa mi ponestane koncentracije. A ima tu i malo treme. Znate, novi sam u momčadi, još sam mlad i možda sam još impresioniran svime što mi se događa.

Koji je najveći igrač kojega ste uživo gledali u Maksimiru?

- Luka Modrić.

Najdraža utakmica u kojoj ste bili skupljač lopti?

- Eduardova posljednja u Maksimiru, kada je zabio hat-trick Hajduku.

Kako ste postali vlasnik plavoga devet?

- Priželjkivao sam taj dres, jer sam u njemu igrao u mlađim kategorijama. A onda me gospodin Zdravko Mamić šokirao poklonivši mi devetku. To je posebna čast!

Je li vam neugodno kada Mamić uleti u svlačionicu i očita vam lekciju?

- Nimalo. Ja Mamića pozorno slušam i upijam svaku njegovu riječ. Svaka opaska, upozorenje, savjet dobro dođe. I iz toga se može ponešto naučiti.

Sviđa vam se Jurčićev stil vođenja utakmice?

- Ne smeta mi. Čujem ja njega kada podvikne, a i kada mi se se ne obraća, ja ga tražim pogledom. Želim da me netko korigira u igri.

Tata vam je najveći kritičar?

- Tata je najveća potpora u životu! Razumije nogomet, pomaže mi od malih nogu, pa i dan danas puno utječe na mene. Puno razgovaramo, često mi poslije utakmice na papiru doma crta što sam i kako trebao reagirati.

San vam je zabiti Hajduku na Poljudu?

- Ne, premda bi i to bilo slatko. Moj cilj je s Dinamom napraviti rezultat u Europi, nešto po čemu će nas pamtiti. Inače, u Hajduku imam puno prijatelja, Tičinovića, Vukušića..., i poštujem taj klub kao velikoga suparnika.

Najsretniji dan u životu?

- Kada sam imao šest godina, tata je došao ranije po mene u vrtić i odveo me na trening u Dinamo.

Najtužniji?

- Kada sam sa selekcijom U-17 izgubio 0:1 u Makarskoj od Švicaraca u kvalifikacijama za EP. Gol je pao u sudačkoj nadoknadi, a zabio nam je njihov golman! Tako smo ostali bez Europskog prvenstva. Svi smo plakali...

Najbrži ste igrač Dinama?

- Ne, tu je Etto nedodirljiv - zaključio je Kramarić.

Koje sportove još pratite, kojim se sportašima divite?

– Od naših mi je najdraži Ivano Balić, od inozemnih Cristiano Ronaldo i Messi.

Skupljate li dresove?

– Jednom sam na dar dobio Realov dres Van Nistelrooija, imam i Barcin dres bez imena te Sevillin, koji sam dobio kao najbolji igrač jednoga turnira.

Koju ste zadnju knjigu pročitali?

– "Otac Goriot", za lektiru, dosta davno. Priznajem da baš ne čitam puno.

Omiljeni hobi?

– Ribičija! Kada sam imao više vremena, često sam išao u Zagorje na pecanje. Znao sam se predivno zabaviti i opustiti s društvom.

Kakvu glazbu slušate?

– Uglavnom domaću i house.

Biste li išli na koncert Halida Bešlića?

– Mnogi moji prijatelji nabavili su ulaznice. Halid je popularan i priznajem da mi se njegove pjesme sviđaju jer imaju dušu. Kad bih mogao, volio bih otići na taj koncert.

Idete li u kladionicu?

– Kasino ili kladionica, posve mi je svejedno, uopće me ne zanimaju. Kladio sam se dva puta, na nagovor prijatelja, izgubio, i to je bilo sve. Nikad više!

Jeste li ikada popušili cigaretu?

– Nisam, nikada.

Popijete li pivo kad ste s društvom vani?

– Nikada se u životu nisam napio. Alkohol mi ne paše, pijem samo sokove – kaže Andrej Kramarić.