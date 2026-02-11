Naši Portali
SVI SU UOČILI JEDAN DETALJ

Lindsey Vonn se javila nakon stravične tragedije i objavom dirnula milijune, evo što je napisala

Foto: Screenshot Instagram
Autor
Patrik Mršnik
11.02.2026.
u 19:06

Američka skijaška legenda Lindsey Vonn javila se svojim pratiteljima na Instagramu iz bolničkog kreveta u Italiji, samo nekoliko dana nakon stravičnog pada koji je prekinuo njezin san o olimpijskoj medalji na Zimskim olimpijskim igrama u Milano-Cortini.

Američka skijaška ikona Lindsey Vonn (41) poslala je snažnu poruku iz bolnice Ca' Foncello u Trevisu, gdje se oporavlja od stravičnog pada na olimpijskom spustu. U objavi na društvenim mrežama potvrdila je da je uspješno prošla i treću operaciju nakon što je zadobila složeni prijelom tibije lijeve noge. Unatoč teškim bolovima i činjenici da je njezin povratnički san naglo prekinut, Vonn je pokazala nevjerojatnu mentalnu snagu. "Uspjeh danas ima potpuno drugačije značenje nego prije nekoliko dana. Napredujem, i iako je sporo, znam da ću biti dobro. Zahvalna sam nevjerojatnom medicinskom osoblju, prijateljima i obitelji koji su uz mene", napisala je, zahvalivši se i na nevjerojatnoj podršci koju prima iz cijelog svijeta.

Ono što su njezini pratitelji i svjetski mediji odmah uočili jest detalj koji svjedoči o njezinu optimizmu i golemom poštovanju koje uživa. Na fotografijama koje je podijelila, Vonn leži u krevetu s vanjskim fiksatorom na nozi, no na jednoj slici podiže palac gore, dok se na drugoj smiješi. Ipak, najviše govori fotografija kolica prepunih buketa cvijeća i poruka podrške koje su preplavile njezinu sobu. Taj prizor postao je simbol nade i globalne podrške koju je izazvala svojom hrabrošću. U komentarima su se zaredale poruke ohrabrenja kolega sportaša poput Simone Biles, ali i holivudskih zvijezda poput Reese Witherspoon, potvrđujući koliko je njezina priča inspirativna.

Podsjetimo, dramatičan pad dogodio se samo trinaest sekundi nakon početka njezine utrke života. Vonn je kasnije pojasnila da prethodna ozljeda prednjeg križnog ligamenta, zbog koje je nastupala s ortozom, nije imala nikakve veze s padom. "U spustu, razlika između strateške linije i katastrofalne ozljede može biti svega pet inča. Ja sam bila upravo toliko preblizu vratima", objasnila je Vonn, otkrivši da joj je desna ruka zapela za vrata, što ju je katapultiralo pri velikoj brzini i uzrokovalo prijelom. Njezin je olimpijski san završio helikopterskim spašavanjem sa staze i hitnim operacijama.

Cijela priča o njezinu povratku graniči s nevjerojatnim. Nakon što se umirovila 2019., vratila se 2024. godine nakon ugradnje djelomične proteze koljena, dokazavši svima da su godine samo broj. Uoči Igara postala je najstarija pobjednica jedne utrke Svjetskog kupa, a u Cortinu je stigla kao jedna od favoritkinja, unatoč tome što je samo devet dana prije utrke ponovno potrgala ligamente. Iako se priča nije završila kao u bajci, Vonn je poručila kako ni za čim ne žali. "Samo stajanje na startu, znajući da imam šansu za pobjedu, bila je pobjeda za sebe. Nadam se da ćete iz mojeg putovanja naučiti da se trebate usuditi sanjati. Jedini neuspjeh u životu jest ne pokušati."
Ključne riječi
ZOI 2026. Lindsey Vonn

