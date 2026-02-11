Imamo dva para hrvatske braće u Ligi prvaka! Jedni su legende vatrenih...

U eliminacijskoj fazi Ligi prvaka, koja počinje u utorak, 17. veljače, sudjelovat će dvojica hrvatskih glavnih trenera, Niko Kovač na klupi Borussije Dortmund (koju čeka dvoboj s Atalantom) i Ivan Leko u Club Bruggeu (suparnik mu je Atletico Madrid), a zanimljivost je kako u stožerima preostala 22 kluba radi još nekolicina hrvatskih pomoćnih trenera. Jedan je u Bayernu, austrijski Hrvat Rene Marić, dok ostatak hrvatske struke u Ligi prvaka čine po dvojica braće: Niko i Robert Kovač u Borussiji, te Filip i Toni Tapalović u Borussiji Dortmund, odnosno u Barceloni.

I dok su Niko i Robert Kovač, uz braću Pippa i Simonea Inzaghija i Ronalda i Erwina Koemana, najpoznatija europska trenerska braća, Tapalovići su oduvijek bili ljudi iz sjene svojih razvikanih šefova. A i te kako stručni, pouzdani i odani.

Dok se njihova imena možda ne nalaze na naslovnicama kao imena najvećih trenerskih zvijezda, njihov utjecaj na momčadi nekih od najvećih europskih klubova neosporan je. Filip Tapalović (49), stariji od braće, rođen je u njemačkom Gelsenkirchenu. Njegova nogometna karijera, iako nije bila obilježena trofejima, uključivala je tri nastupa za hrvatsku reprezentaciju (sva tri 2002. godine), a u sezoni 2008./2009. bio je igrač Rijeke. U dresovima Schalkea, Münchena 1860 (gdje je bio suigrač Davora Šukera) i Bochuma ima 138 bundesligaških nastupa.

Nakon završetka igračke karijere, Filip se posvetio trenerskom poslu. Njegov trenerski put bio je raznolik. Započeo je u mlađim kategorijama Münchena 1860, a zatim je preuzeo ulogu pomoćnog trenera u nekoliko klubova. Značajno iskustvo stekao je u Australiji, radeći kao pomoćnik u Adelaide Unitedu i Melbourne Victoryju, prateći glavnog trenera Marca Kurza.

U sezoni 2021./2022. bio je pomoćni trener u HSV-u, a od srpnja do studenog 2024. radio je kao pomoćnik glavnog trenera engleskog Hull Cityja Tima Waltera. Filipov posljednji angažman uloga je pomoćnog trenera u Borussiji Dortmund, gdje je prije godinu dana postao dio stručnog stožera, pridruživši se Niki Kovaču. U tom stožeru je i bosanskohercegovački Hrvat, videoanalitičar Mario Barić.

Toni Tapalović (45), mlađi Filipov brat, također je rođen u Gelsenkirchenu. Njegova vratarska karijera bila je 2010. godine u Mainzu prekinuta teškom ozljedom, ali je pronašao svoj poziv u treniranju vratara. Toni je proveo više od desetljeća u Bayernu (2011.-2023.), gdje je stekao reputaciju jednog od najboljih trenera vratara na svijetu.

Toni Tapalović najpoznatiji je po svom dugogodišnjem radu s ponajvećih svjetskim vratarem Manuelom Neuerom. Samozatajnog Tonija smatra se pionirom modernog pristupa treniranju vratara, naglašavajući važnost igre nogom i sudjelovanja vratara u izgradnji napada. Njegova je filozofija da je "vratar jedanaesti igrač na terenu". Njegov utjecaj prepoznali su i treneri poput Guardiole, Heynckesa, Ancelottija i Kovača.

Tapalović je u ožujku 2023. godine morao napustiti Bayern zbog nesuglasica s tadašnjim trenerom Julianom Nagelsmannom. Njemački mediji pisali su kako je Nagelsmann shvatio da detalji interne komunikacije unutar stožera cure igračima u svlačionicu. Izvor je bio Tapalović. On bi povjerljive informacije rekao svom intimusu Manuelu Neueru, a ovaj prenosio suigračima.

Nakon neočekivanog odlaska iz Bayerna, Toni Tapalović u ljeto 2024. godine pridružio se svome nekadašnjem šefu Hansiju Flicku u Barceloni. Zanimljivost je kako Toni Tapalović u Barceloni ne nosi titulu trenera vratara (tu funkciju obnaša Španjolac Jose de la Fuente), nego je na popisu pomoćnih trenera, zajedno Nijemcima Sorgom i Westermanom, te Španjolcem Blancom.

Iako su na različitim stranama Europe, Filip i Toni Tapalović dijele strast prema nogometu i predanost trenerskom poslu. Njihova priča pokazuje kako se i izvan svjetla reflektora može graditi uspješna karijera i ostaviti značajan trag u svijetu nogometa. Njihov rad s vrhunskim igračima i klubovima svjedoči o njihovoj stručnosti i posvećenosti.