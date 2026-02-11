Propao projekt koji je trebao zavrtjeti milijarde eura, sve se srušilo kao kula od karata

San o zatvorenom natjecanju najbogatijih europskih klubova, koji je trebao generirati milijarde eura profita, konačno je ugašen. U iznenadnoj zajedničkoj objavi, UEFA i Real Madrid potvrdili su da su postigli "sporazum o načelima za dobrobit europskog klupskog nogometa", čime se stavlja točka na višegodišnji sukob. Ovim dogovorom prekidaju se i svi pravni sporovi, uključujući i tužbu tešku četiri milijarde dolara koju je Real Madrid, zajedno s promotorskom tvrtkom A22, pokrenuo protiv UEFA-e zbog blokade natjecanja. Načela na kojima počiva dogovor su poštivanje sportskih zasluga, dugoročna održivost klubova i poboljšanje iskustva navijača kroz tehnologiju, što je ironičan kraj za projekt koji je u potpunosti zanemario glas tih istih navijača.

Krah projekta ubrzan je samo nekoliko dana ranije, kada je i Barcelona službeno potvrdila svoje povlačenje, ostavivši Real Madrid i njegovog predsjednika Florentina Péreza potpuno izoliranima. Pérez, koji je bio glavni arhitekt i najglasniji zagovornik Superlige, godinama je tvrdio da je projekt "neophodan za spas nogometa", no na kraju je ostao sam, suočen s realnošću da bez podrške drugih divova ideja jednostavno ne može opstati. Njegova vizija elitnog natjecanja, imuna na sportske neuspjehe, naišla je na zid otpora koji nije uspio srušiti ni pobjedama na sudovima.

Podsjetimo, saga je započela u travnju 2021. godine, kada je dvanaest europskih velikana, uključujući šest engleskih klubova, objavilo pokretanje Superlige. Reakcija je bila trenutačna i brutalna. Žestoki prosvjedi navijača diljem Europe, osobito u Engleskoj, zajedno s pritiskom vlada i prijetnjama sankcijama, doveli su do toga da se cijela konstrukcija urušila u manje od 48 sati. Prvo su se povukli Manchester City, Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham i Chelsea, a njihovim putem su do 2024. krenuli i Atlético Madrid, Inter, Milan te Juventus.

Unatoč raspadu, Pérez i Real Madrid nisu odustajali. Ohrabreni presudom Europskog suda pravde iz prosinca 2023., koja je utvrdila da su pravila UEFA-e i FIFA-e o prethodnom odobrenju natjecanja protivna pravu Europske unije, nastavili su pravnu bitku. No, taj pravni vjetar u leđa nije bio dovoljan. Nijedan novi klub nije javno istupio da se pridruži projektu koji nije imao jasan put naprijed. Superliga je postala projekt duhova, sveden na samo dva, a na kraju i na samo jedan klub.

Izvori bliski pregovorima opisali su postignuti sporazum kao "povijesni" i početak "razdoblja mira" koje bi trebalo koristiti svim stranama. Umjesto da nastave iscrpljujuću pravnu borbu za odštetu, klubovi i UEFA okrenuli su se budućnosti unutar postojećeg sustava. UEFA je sa svoje strane već napravila ustupke reformom Lige prvaka, koja od sezone 2024./25. donosi novi format s 36 klubova i više utakmica, a time i veće prihode za sudionike. Taj potez mnogi vide kao ključni faktor koji je smanjio financijski pritisak na klubove i učinio ideju Superlige manje privlačnom.