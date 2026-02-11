Pašalić je novi hrvatski rekorder u Italiji! Lider iz Kaštel Gomilice ispisuje povijest

Hrvatska je dobila novog rekordera u Italiji. Nakon što je u listopadu 2024. godine postao najbolji hrvatski strijelac u povijesti Serie A, prvog razreda talijanskog klupskog nogometa, hrvatski reprezentativac Mario Pašalić je ovog tjedna postao i Hrvat s najviše nastupa u Serie A.

Svojim nastupom u ligaškoj 2:1 pobjedi protiv Cremonesea, u kojem je kao prvotimac i kapetan upisao i asistenciju, Pašalić je došao do brojke od 274 odigrane utakmice u talijanskoj klupskoj eliti, čime je prestigao dosadašnjeg rekordera Milana Badelja, koji je za Lazio, Fiorentinu i Genou odigrao 273 utakmice u Serie A.

Pašalića i Badelja na toj listi slijede Marcelo Brozović s 261 nastupom te Ivan Perišić s 208 utakmica, dok prvu desetoricu na tom popisu redom zaokružuju Zvonimir Boban, Igor Budan, Igor Tudor, Dario Šimić, Nikola Kalinić i Ante Rebić.

Pašalić u Serie A (igrajući nešto malo za Milan te puno za Atalantu) ima impresivan učinak od 54 gola i 33 asistencije, čime se svrstava i među najefikasnije veznjake lige posljednjeg desetljeća. Kao što smo već napomenuli, Mario je s ovim učinkom najbolji hrvatski strijelac u Serie A, a vrlo blizu je i još jednog rekorda. Naime, s ukupnih 87 direktnih sudjelovanja je drugi najefikasniji Hrvat, a vrlo brzo bi mogao prestići i rekordera Ivana Perišića koji je igrajući za Inter upisao 90 direktnih sudjelovanja u golovima (49 golova i 41 asistenciju).

Ne samo da je 30-godišnji Pašalić pokazao kontinuitet i dugovječnost, već je sve to napravio i u daleko najuspješnijoj eri Atalantine povijesti. Otkako je Mario u klubu (od 2018. godine), Atalanta je šest od sedam mogućih puta ostvarila plasman među pet najboljih ekipa ljestvice Serie A, dok je prije dolaska Pašalića ostvarila tek jedan Top 5 plasman u 89 godina.

Šlag na tortu svih tih rezultatskih podviga bilo je, naravno, osvajanje Europske lige pretprošle sezone, tek drugog značajnog trofeja u klupskoj povijesti. Od svih tih sezona najplodnija je za Marija bila sezona 2021./2022. kad je s 14 pogodaka bio najbolji klupski strijelac, a kao veznjak je u Atalanti na vrlo dobrom prosjeku od 7,6 pogodaka po sezoni.