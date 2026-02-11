Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 76
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
CORRIERE DELLO SPORT

Izašli uvjeti koji ovise o Modrićevoj budućnosti u Milanu: Navijači se posebno plaše zadnjeg faktora

Serie A - Bologna v AC Milan
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
11.02.2026.
u 11:30

Legendarni Hrvat prošlog se ljeta pridružio Milanu nakon 13 godina u Real Madridu i ubrzo je osvojio simpatije navijača svog profesionalzima i nogometnih kvaliteta koje su neupitne

Budućnost hrvatskog nogometnog gignanta Luke Modrića u dresu Milana postala je jedna od glavnih tema među navijačima talijanskog velikana. Legendarni Hrvat prošlog se ljeta pridružio Milanu nakon 13 godina u Real Madridu i ubrzo je osvojio simpatije navijača svog profesionalzima i nogometnih kvaliteta koje su neupitne. 

Prema pisanju čitanog talijanskog Corriere dello Sport, postoje tri presudna uvjeta koja će odrediti Modrićevu sudbinu na San Siru. Prvi je dakako ishod tekuće sezone u Serie A, gdje se Milan bori za plasman među najbolja četiri kluba i povratak u Ligu prvaka, što se toga tiče, nalaze se u sjajnoj poziciji. 

Drugi uvjet je nastup i rezultat na nadolazećem svjetskom prvenstvu, natjecanju koje uvijek ima velik utjecaj na odluke igrača u kasnijoj fazi karijere. Treći i vjerojatno najvažniji uvjet su želje njegove obitelji, čija je uloga u donošenju konačne odluke neupitna. Ukoliko Lukina obitelj više ne bude htjela živjeti u Milanu, rossoneri neće imati previše opcija...

Lindsey Vonn provela samo 13 sekundi na Olimpijskim igrama, ali i za to će zaraditi bogatstvo
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Milan Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!