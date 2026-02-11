Izašli uvjeti koji ovise o Modrićevoj budućnosti u Milanu: Navijači se posebno plaše zadnjeg faktora

Budućnost hrvatskog nogometnog gignanta Luke Modrića u dresu Milana postala je jedna od glavnih tema među navijačima talijanskog velikana. Legendarni Hrvat prošlog se ljeta pridružio Milanu nakon 13 godina u Real Madridu i ubrzo je osvojio simpatije navijača svog profesionalzima i nogometnih kvaliteta koje su neupitne.

Prema pisanju čitanog talijanskog Corriere dello Sport, postoje tri presudna uvjeta koja će odrediti Modrićevu sudbinu na San Siru. Prvi je dakako ishod tekuće sezone u Serie A, gdje se Milan bori za plasman među najbolja četiri kluba i povratak u Ligu prvaka, što se toga tiče, nalaze se u sjajnoj poziciji.

Drugi uvjet je nastup i rezultat na nadolazećem svjetskom prvenstvu, natjecanju koje uvijek ima velik utjecaj na odluke igrača u kasnijoj fazi karijere. Treći i vjerojatno najvažniji uvjet su želje njegove obitelji, čija je uloga u donošenju konačne odluke neupitna. Ukoliko Lukina obitelj više ne bude htjela živjeti u Milanu, rossoneri neće imati previše opcija...