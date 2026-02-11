Franjo kao Janica! Apsolutna senzacija ZOI napravila isto što i naša snježna kraljica prije 24 godine

U tri nastupa osvojio je tri zlata. Seriju je počeo u subotu pobjedom u spustu, potom je u ponedjeljak slavio u u ekipnoj kombinaciji s Tanguyem Nefom, a u srijedu je bio najbolji i u superveleslalomu. Samo su dva skijaša, Austrijanac Toni Sailer i Francuz Jean-Claude Killy i naša Janica Kostelić osvojili tri skijaška zlata na jednim olimpijskim igrama.

Posljednjoj je to uspjelo Janici koja je u Salt Lake Cityju 2002. slavila u slalomu, veleslalomu i kombinaciji. U muškoj konkurenciji tri zlata je zadnji osvojio Jean-Claudea Killyja 1968. u Grenobleu (spust, slalom, veleslalom), a prije njega i Toni Sailera 1956. u Cortini d'Ampezzo, također u spustu, slalomu i veleslalomu.

"Spusti se Franjo", legendaran je povik televizijskogi komentatora Slavka Cvitkovića nakon što je Franjo Arapović zakucao Amerikancima u finalu olimpijskog turnira u Barceloni. Sada bi to mogli reći i 24-godišnjem mladiću iz Boltigena u bernskom kantonu. "Spusti se Franjo". I spustio se niz glasovitu stazu Stelvio u Bormiju osvojivši već tri zlata.

"Potpuno je nadrealno što se događa na olimpijskim igrama," rekao je oduševljeni Von Allmen novinarima nakon utrke.

"Trenutno se osjećam kao da sanjam, ali nisam siguran, ne želim se probuditi“, dodao je.

Mladi Švicarac je kazao kako se u superveleslalomu nije vidio među kandidatima za zlato.

"Bio sam siguran da nisam kandidat za zlato. Možda sam danas imao malo sreće sa stazom, sa snijegom, s ranim startom. Možda je bilo malo sporije nakon mene. Mislim, da zadovoljno otići kući nakon ovih Zimskih igara," dodao je sa smiješkom.

Von Allmen je jučer razriješio sve dileme, ima li zbog imena veze s Hrvatskom.

"Apsolutno ne. Ja sam u potpunosti Švicarac,"rekao je Franjo za HRT.

Franjo dolazi iz Boltigena, malog sela u okrugu Obersimmental u kantonu Bern. Odrastao je na farmi i prvi put je stao na skije kao dvogodišnjak. Po struci je stolar, a kad god može, vozi motocross s prijateljima ili se spušta niz planinu na svom downhill biciklu. U njegovu čast jedna mu je mesnica posvetila kobasicu, "Silberblitz".

Sa 17 godina umro mu je otac i morao je prikupljati sredstva kako bi nastavio skijati, prije nego što je godinu dana kasnije ušao u švicarsku reprezentaciju.

"Ne osjećam se kao zvijezda," kazao je skromno.

"Trebam malo više vremena da te osjećaje dovedem na mjesto gdje trebaju biti," kazao je.