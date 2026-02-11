Ukrajinac najavio skandal na Zimskim Olimpijskim igrama, detaljno je opisao što će učiniti

Vodeći ukrajinski skeletonist i nositelj zastave na otvaranju Zimskih olimpijskih igara, 27-godišnji Vladislav Heraskevič, postao je središnja figura drame koja prijeti zasjeniti sportska natjecanja u Cortini d'Ampezzo. Unatoč izričitoj zabrani Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO), Heraskevič je potvrdio da će na službenoj utrci u četvrtak nastupiti sa svojom "kacigom sjećanja", posvećenom ukrajinskim sportašima poginulim tijekom ruske invazije. Njegova poruka je nedvosmislena: "Nosio sam ovu kacigu prije dva dana, jučer i danas. Nosit ću je sutra i nosit ću je na dan utrke. Ti su ljudi žrtvovali svoje živote i zbog toga ja danas mogu biti ovdje. Neću ih izdati."

Sporna kaciga nije tek komad zaštitne opreme, već dirljivi spomenik na kojem se nalazi kolaž s fotografijama dvadesetak ukrajinskih sportaša, trenera i sportskih djelatnika ubijenih u ratu. Među licima na kacigi su dizačica utega Alina Perehudova, boksač Pavlo Iščenko, hokejaš Oleksij Loginov te umjetnički klizač Dmitro Šarpar, Heraskevičev kolega s Olimpijskih igara mladih. Neki od njih stradali su na bojištu, dok su drugi bili žrtve napada dok su pokušavali pomoći civilima. Najmlađa žrtva čije se lice nalazi na kacigi imala je samo devet godina, što cijeloj priči daje dodatnu tragičnu dimenziju.

Odluka MOO-a da zabrani kacigu temelji se na Pravilu 50.2 Olimpijske povelje, koje zabranjuje bilo kakav oblik "političke, vjerske ili rasne propagande" na olimpijskim borilištima. Kao kompromis, Heraskeviču je ponuđeno da nosi crnu traku oko ruke u znak žalosti, što je on odlučno odbio. "Vjerujem da MOO nema dovoljno crnih traka da se sjeti svih sportaša koji su ubijeni u ovom ratu", poručio je ukrajinski sportaš, dodavši kako odluka krovne olimpijske organizacije "jednostavno slama srce" i predstavlja "izdaju sportaša koji su bili dio olimpijske obitelji".

Ukrajinski olimpijski odbor stao je iza svog predstavnika, tvrdeći da komemoracija poginulim kolegama nije politička propaganda, već čin odavanja počasti i da kaciga ne krši nikakva pravila. Podršku je javno iskazao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, zahvalivši Heraskeviču što "podsjeća svijet na cijenu naše borbe". S druge strane, MOO je u srijedu uputio gotovo pa molbu sportašu da odustane od svog nauma kako bi izbjegao sigurnu diskvalifikaciju. "Molili bismo ga, 'želimo da se natječete'... Zaista, zaista želimo da ima svoj trenutak", poručio je glasnogovornik MOO-a Mark Adams, no čini se da je Heraskevič svoju odluku već donio.

Dok se iščekuje rasplet uoči utrke u četvrtak, Heraskevič ne odustaje, ističući kako je sjećanje na žrtve važnije od sportskog rezultata. "U ovom trenutku rekao bih da je medalja bezvrijedna u usporedbi sa životima ljudi, a vjerujem, i u usporedbi sa sjećanjem na ove sportaše", izjavio je. Ovo nije prvi put da Heraskevič koristi sportsku arenu za slanje poruke; na ZOI u Pekingu 2022., samo nekoliko dana prije početka invazije, nakon svoje utrke istaknuo je natpis "Nema rata u Ukrajini". Tada nije bio sankcioniran, no sada mu prijeti najstroža kazna, a cijeli sportski svijet s napetošću čeka hoće li se ukrajinska "kaciga sjećanja" uistinu pojaviti na startu.