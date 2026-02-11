Jedna nogomenta liga kopirala američki sistem i riješila se neriješenih rezultata: Evo kako funkcionira bodovanje

Japanska J-liga uvela je revolucionarne promjene u svijet nogometa kojim se riješava neriješenih rezultata. Po uzoru na američke lige u četiri velika sporta (NBA, NHL, NFL i MLB) svaka će utakmica od sada imati pobjednika, a on će se odlučiti izvođenjem jedanaesteraca.

Dakle, ako utakmica završi neriješenim rezultatom nakon regularnog vremena, odnosno 90 minuta, momčadi će pristupiti raspucavanju jedanaesteraca. U tom slučaju, pobjednik nakon izvođenja penala osvojit će dva boda, dok će gubitniku pripasti jedan bod kao što je to bio slučaj i kada su utakmice završavale neodlučenim rezultatom.

Lindsey Vonn provela samo 13 sekundi na Olimpijskim igrama, ali i za to će zaraditi bogatstvo Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ova metoda već je isprobana u jednoj utakmici japanskog prvenstva, onoj između Vissel Kobea i Kyoto Sange koja je završila 1:1 nakon regularnog vremena pa su o pobjedniku odlučiuvali kazneni udarci, a kao pobjednik je izašao Vissel Kobe.

Treba dodati i kako će ovo pravilo na snazi biti samo tijekom tranzicijske sezone 2026. Razlog tome je što japanska liga prelazi na europski sistem natjecanja od jeseni do proljeća, dok se dosad igrala u cijelogodišnjem sistemu od veljače do prosinca. Ova godina obilježava i stotu godišnjicu japanske nogometne lige.

Liga je zato skraćena s tradicionalnih 38 kola na 18, a 20 momčadi je raspoređeno u dvije konferencije (Istočnu i Zapadnu) čije če prvoplasirane momčadi na kraju sezone u velikom finalu odlučivati o prvaku, dok će preostale momčadi igrati za poredak. Pravilo "bez remija" je zato uvedeno kako bi se izbjegla bodovna izjednačost klubova na vrhu ljestvice i kako bi bilo lakše odrediti konačnog prvaka.