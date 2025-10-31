HNS podijelio kazne za prošlo kolo: Hajduk ponovno najsnažnije 'udaren' po džepu

Dicsiplinski sudac SuperSport HNL-a Alan Klakočer podijelio je kazne klubovima za prošlo kolo HNL-a. Ponovno su se kazne masovno plaćale zbog navijača i njihovog korištenja pirotehnike, a najgore je prošao splitski Hajduk čiji su navijači bakljadom nakratko prekinuli utakmicu protiv Gorice.

Bijeli će zbog Torcidinih vratolomija morati u blagajnu HNS-a uplatiti dvije tisuće eura, ali nedužna nije ni Gorica. Ona će morati platiti 700 eura kazne jer kao domaćin i organizator utakmice nije odradila dobar posao u sprečavanju nereda.

Zbog iste stvari kažnjen je i Vukovar čiji navijači nisu radili probleme na utakmici s Dinamom, no Bad Blue Boysi su se koristili pirotehničkim sredstvima pa će Vukovarci zbog toga morati platiti 900 eura kazne. Dinamo je s druge strane kažnjen s 1 800 eura.

Rijeka je kažnjena sa 700 eura jer su njeni navijači koristili pirotehniku u domačoj pobjedi nad Osijekom.