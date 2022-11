HNS otkrio zašto Fifa tereti Hrvatsku: 'Prijavljeni smo zbog ponašanja navijača i transparenata'

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) otvorila je u utorak disciplinski postupak protiv hrvatske reprezentacije zbog ponašanja navijača na utakmici Svjetskog prvenstva u Kataru protiv Kanade.

Hrvatski navijači vrijeđali su kanadskog vratara Milana Borjana, koji ima srpske korijene i koji je ranije imao neprimjerene izjave o Domovinskom ratu.

Kada je Hrvatska slavila 4-1, na tribinama je osvanuo plakat uvredljivog sadržaja, a i povici su bili uvredljivi, piše AP.

- To pokazuje kakvi su ljudi, primitivci. Nemam što komentirati, to govori o njima. Nemam što reći, čuo sam da su vikali, da su vrijeđali, ali to govori o njima i da trebaju poraditi na sebi i na svojim obiteljima. Očigledno imaju frustracije u kući pa to iskale ovdje - rekao je Borjan nakon susreta i dodao:

- Hrvatskoj reprezentaciji bih želio sve najbolje, odigrali su odličnu utakmicu. Poveli smo rano, odigrali smo dobro 20-25 minuta, onda smo se povukli. To je nogomet, idemo dalje. Ovo je lijepo iskustvo za kanadsku reprezentaciju koja je poslije 36 godina otišla na SP. Žao mi je što je rezultat bio ovoliki, ali, Bože moj, idemo dalje. Borjan je nakon utakmice rekao da je dobio puno poruka od bijesnih hrvatskih navijača nakon što je prije utakmice procurio njegov telefonski broj. U jednom je trenutku podignuo tri prsta.

- Da, jesam, pokazao sam. Jer krivo mi je kada te vrijeđaju. Ali to govori o njima. Gledam svoje dvorište, svoju reprezentaciju, svoje ljude oko sebe i svoju obitelj, to mi je najvažnije, ostalo, te primitivce, nemam što komentirati - rekao je Borjan.

A o postupku Fife oglasio se i Hrvatski nogometni savez.

- Disciplinska komisija Fife otvorila je disciplinski postupak protiv Hrvatskog nogometnog saveza zbog ponašanja dijela navijača na utakmici FIFA Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Kanade. HNS je prijavljen zbog diskriminatornog i ksenofobičnog ponašanja dijela hrvatskih navijača na utakmici protiv Kanade, kao i transparenata takvog sadržaja - naveli su iz HNS-a.

Hrvatski nogometni savez ima šest dana za odgovor.

