Fifa provodi istragu protiv Hrvatske: Evo kakva kazna očekuje HNS zbog ispada navijača

Fifa je pokrenula istragu protiv hrvatske nogometne reprezentacije zbog toga što su navijači vrijeđali Milana Borjana, vratara Kanade, tijekom utakmice drugog kola po skupinama. Navodno je vrijeđana i njegova supruga Snežana, a nije ostao dužan ni Borjan koji je uzvratio podizanjem tri prsta, iako je dobio četiri pogotka. Prema Fifinu disciplinskom pravilniku, HNS vjerojatno neće dobiti neku tešku kaznu, ali će biti novčano sankcioniran. Ipak, ako se takav slučaj ponovi, mogu se očekivati i neke teže posljedice, no nadamo se da do toga neće doći.

Evo što kaže ovaj dokument u svom 13. poglavlju koje se odnosi na diskriminaciju.

13. Diskriminacija

1. Svaka osoba koja napada dostojanstvo ili integritet zemlje, osobe ili skupine ljudi prezrivim, diskriminirajućim ili pogrdnim riječima ili djelima (na bilo koji način) temeljem rase, boje kože, etničke pripadnosti, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, spola, invalidnosti, seksualne orijentacije, jezika, religije, političkog mišljenja, imovnog stanja, rođenja ili bilo kojeg drugog statusa ili bilo kojeg drugog razloga, bit će kažnjena zabranom nastupa na najmanje deset utakmica ili na određeno vremensko razdoblje ili bilo kojom drugom primjerenom disciplinskom mjerom.

#FIFA opened disciplinary proceedings against #Croatia over the behaviour of its fans during the #WorldCup match against #Canada. Croatia fans were heard insulting Canada goalkeeper Milan #Borjan, who has Serbian roots. pic.twitter.com/lEpOUkhxY4