Hladnokrvni Francuz donio krivu odluku, a onda zbog nje odlučio otkazati Snježnu kraljicu

Unatoč borbenim nastojanjima organizatora, sljemenski muški slalom za ovu godinu ipak nije održan. Ovaj put, kao dan, prije utrka ipak nije spašena jer je FIS-ov šef za muške tehničke discipline Francuz Emmanuel Couder tako odlučio. A to što je odlučio, tko zna još kad, obznanio je nakon što je prvi lauf odvezlo 19 skijaša, a među njima i naš Filip Zubčić.

Imali pozitivan razgovor

Tako se obistinila skepsa predsjednika Organizacijskog odbora Mihe Glavića koji nas je na Sljemenu dočekao zabrinuta lica. A očekivali smo da će u novonastaloj snježnoj idili, jer je snijeg pao preko noći, biti sretan.

- Novi snijeg jest prekrio stazu, ali je i onemogućio da hladnoća prodre do onog prethodnog snijega pripremljenog za utrku. I zato sam oprezan.

A to što je slutio, to se i dogodilo. Zašto i kako, objasnio je direktor utrke Vedran Pavlek.

- Manu Couder i ja smo imali pozitivan razgovor, u dobrom tonu što najbolje napraviti. Jedna opcija je bila da se ne dira ništa osim samo četiri-pet vrata koja nisu bila idealna, da se doda malo vode i soli. Druga opcija je bila voda i sol na sve, na kraju je njegova odluka bila da se soli sve. Očito je odluka bila pogrešna, jer ta staza je bila izmučena zato što se tri dana solila i počelo je to jesti i sušiti snijeg. Na jednom mjestu na filteru je nestalo snijega i to se krpalo, uspješno, i bila su ta dvoja vrata ispod sredine staze gdje su se radile rupe. To smo isto pokušali zakrpati nakon čega sam ja klizio do cilja, kada je bila ova odluka, i staza nije izgledala loša. Nije bila idealna, no mislim da se moglo voziti. To je ipak slalom. Neki su treneri rekli da se moglo, drugi da nisu. Da budemo sigurni, idealno nije bilo, ali skijali smo i po gorem.

Nakon što je dan prije utrka bila otkazana, ali je pod Pavlekovim pritiskom bila ipak samo odgođena, je li možda već tada FIS imao figu u džepu?

- Ne mogu vam dati odgovor na to pitanje. Meni se ti česti prekidi isto nisu sviđali jer moglo se to raditi i tako da se u pauzama, a one su nakon 15. pa 22. pa 30. vozača krpa staza i onda bi se utrka održala. Ja sam ga molio da pusti utrku, da ona ide, da ćemo mi to krpati, no čim su krenuli ti pretjerani prekidi stvarala se nervoza među skijašima. A nervozni su postajali i treneri i krenula je negativna klima i onda je to završilo tako. Da se izguralo prvih 30, ja sam siguran da bi utrka prošla.

Znakovito je bilo to što nitko iz FIS-a, za razliku od prethodnog dana, nije htio dati izjavu. Kao da su izbjegavali neugodno pitanje o tome koliko su razočarali sve one ljude koji su pripremali stazi danima i noćima.

- Puno ljudi je računalo da će danas ići doma pa su ostali raditi bez pitanja. Puno njih je tu bilo za Božić, Staru godinu, za Novu godinu... Na tom mjestu Pavleku je glas počeo podrhtavati, borio se sa suzama.

- Kada sam išao niz stazu dolje, vidim tužne poglede ljudi, kako dolje gledaju i teško im je.

Teško je i Pavleku bilo.

- A teško mi je gledati te ljude - kazao je drhtava glasa.

A svojevrsna žrtva spomenutih prekidanja prvog laufa bio je i naš najbolji skijaš Filip Zubčić koji se za svoj zaostatak za Foss-Solevaagom od četiri sekunde i 95 stotinki na to nije htio vaditi?

- Prekidi su bili broj prije mene pa onda baš prije mene. Ja se ne volim na te stvari izvlačiti jer se prošle godine u Adelbodenu strgao Ford, točno jedan broj prije mene, čovjeka su odvezli helikopterom u bolnicu pa je “start stop” bio od pola sata a ja sam taj lauf odradio dobro, bio sam četvrti. Ovdje sam krenuo jako od starta, nagazio koliko mogu i onda sam napravio, fakat, glupu pogrešku. U mom stilu. Ostatak staze sam odvezao stvarno dobro, ti segmenti su bili jako brzi, i bez one pogreške, po prolazima koje sam imao, imao bih sedmo, osmo vrijeme što bi bio pristojan prvi lauf.

Zubčić krivi sam sebe

Bez obzira na njegovu naglašenu samokritičnost, pitali smo ga koji je, u njegovoj pogrešci, bio omjer između potrošene staze i njegove pogreške?

- Normalno da je rupa utjecala, no ja sebe krivim. Ja sa svojim brojem više ne mogu forsirati svoju liniju. Ja se moram prilagoditi stazi, ne može se staza prilagoditi meni. Ako imaš broj jedan možeš ići kako hoćeš, a ja sam predirektno išao i u tu rupu nisam ušao lijepo nego sam upao u nju što me spustilo dolje pa sam zakasnio na sljedeća vrata. No to je tako, normalno u našem sportu i zato je on prekrasan, no ovi od njega sada rade od našeg sporta malo... Malo su mekani ovih FIS-a, rekao bih – kazao je Zubčić kojeg već danas čeka put za Adelboden gdje će u subotu i nedjelju voziti veleslalom i slalom.