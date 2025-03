Hit igrač HNL-a je pod dojmom: 'Imao sam tremu prije upoznavanja s vatrenima'

Hrvatska i Francuska u četvrtak igraju prvu utakmicu četvrtine finala Lige prvaka. Hrvatski predstavnici dočekat će svoje rivale na stadionu Poljud. Ovisno o ishodu ovoga dvoboja ovisit će i skupina koja će Hrvatskoj pripasti u kvalifikacijama za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine. Uzvratna utakmica igrat će se u Saint-Denisu 23. ožujka. Reprezentaciji se pridružila zvijezda Rijeke, 24-godišnji Toni Fruk. U svome je posljednjem klupskom nastupu nadigrao Hajduk u Jadranskom derbiju i zadao težak udarac splitskome klubu. Upravo je s komentarom na tu utakmicu započeto svoj intervju za službene stranice HNS-a.

"Fantastičan vikend i divan ponedjeljak. Ušli smo u utakmicu jako dobro, odlično završili ciklus prije reprezentativne stanke. Zasluženo smo na prvom mjestu, bili smo puno bolja momčad od Hajduka. Izuzetno sam sretan i ponosan što sam ovdje, to je velikim dijelom i zasluga cijele momčadi koja uvijek izbaci pojedinca. Ponavljam, neopisivo sam sretan. Prije nego što sam ih upoznao, vladala je pozitivna nervoza i trema. Proći će sigurno nakon što odradim nekoliko zajedničkih treninga i porazgovaram s njima. Sigurno ću jako puno naučiti na ovom reprezentativnom okupljanju, to će mi iskustvo pomoći u karijeri, ali i u životu", rekao je Fruk pa se osvrnuo na pohvale Zlatka Dalića:

"Gode u svakom slučaju, ali na meni je da na svakom treningu u reprezentaciji dam svoj maksimum i tako opravdam ovaj poziv. Uvijek se nadam i težim tome da upišem nastupe za reprezentaciju, ali... Iskreno, ne znam je li mogao u pitanju biti jači protivnik i teža utakmica za prvi poziv. Međutim, najbitnije je da sam u reprezentaciji, pružit ću sve što mogu da pomognem momčadi", poručio je Fruk.

"Prije objave samog popisa pozvao me trener Đalović i priopćio mi sretnu vijest. Bio sam stvarno jako sretan, bez obzira na to što su krenule pošalice suigrača, pogotovo bivših reprezentativaca Škorića i Čopa, koji su mi nabacili par fora kako da se ponašam na prvom okupljanju... Sve je to nekako išlo kroz smijeh. Najvažnije je obostrano povjerenje i da odradim ono što se od mene traži, normalno je da igrač u današnjem nogometu može pokriti nekoliko pozicija u momčadi. Nije mi strano igrati na pozicijama koje zahtijevaju trku u oba pravca, možda se najbolje osjećam na desetci jer mi je to najprirodnija pozicija, ali vidio sam da se mogu snaći i u napadu", kaže mladi vatreni. Zatim se ponovo osvrnuo na sezonu u klubu.

"Iako mnogi ovu sezonu Rijeke uspoređuju s prošlom, mislim da nam se ove sezone ukazuje još bolja prilika. Tijekom prošle sezone Dinamo je do pred kraj imao dvije utakmice manje. Sve držimo u svojim rukama iako će biti jako teško. Puno će značiti osvojeni bodovi u malim utakmicama, a čekaju nas još derbiji svatko sa svakim. Ako budemo na razini nedjeljnog Jadranskog derbija, ali i prijašnjih derbija ove sezone, mislim da neće biti nikakvih problema", zaključio je Fruk.