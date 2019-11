Hit fotografije! Mladi nogometaš šokirao izgledom, rijetki vjeruju da ima tek 14 godina

David Easmon (14), mladi nogometaš Ajaxa, fotografijama koje su se pojavile na društvenim mrežama postao je senzacija preko noći.

Na susretu njegove momčadi s onom njegovih vršnjaka iz Sparte uslikan je u duelu s protivničkim igračima.

Čim su fotografije krenule kružiti Twitterom krenuli su komentari javnosti koji baš i nisu uvjereni u istinitost Davidovih godina.

🇳🇱 This picture was taken during Ajax U15s against Sparta Rotterdam U15s. David Easmon is 14 years old. Absolute madness. 😱 pic.twitter.com/GHtoCb8eyy