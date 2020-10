Hindley i Hart u posljednju etapu ulaze poravnati

Britanac Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) pobjednik je pretposljednje, 20. etape "Gira d'Italia" vožene od Albe do Sestrierea u dužini od 190 kilometara, dok je australski biciklist Jai Hindley (Sunweb) preuzeo vodstvo u ukupnom redoslijedu, ali isto vrijeme ima i drugoplasirani Hart.

Tijekom posljendje brdske etape na ovogodišnjem "Giru" vozači su tri puta morali svladati uspon prema Sestriereu, a diktiranje tempa glavne skupine preuzela je momčad INEOS Grenadiers. Otprilike pet kilometara prije tavršetka drugog uspona uslijedio je žestoki napad Hartova "vodonoše" Rohana Dennisa nakon kojega je konktakt s vodećima izgubio dosadašnji vodeći u ukupnom redoslijedu Nizozemac Wilco Kelderman (Sunweb). Osim Harta, Dennisov tempo uspio je pratiti još samo Hindley, dok je Kelderman do završetka drugog uspona izgubio već oko minutu.

Dennis je nastavio diktirati tempo i kada se krenulo posljednji treći put prema Sestriereru sve do otprilike tri i pol kilometra prije cilja kada je u napad krenuo Hindley koji je želio "slomiti" Harta. No, ni taj prvi kao niti drugi i treći Hindleyev napad koji su usplijedili nisu urodili plodom pa su njih dvojica zajedno stigli do cilja, da bi u završnom sprintu Hart lakoćom stigao do svoje druge etapne pobjede na ovom "Giru".

Zahvaljujući bonus sekundama za etapnu pobjedu Hart je nadoknadio minimalni zaostatak za Hindleyem u ukupnom redoslijedu, pa uoči posljednje etape, 15.7 kilometara dugačkog pojedinačnog kronometra u Milanu prva dvojica imaju isto vrijeme.

U dosadašnja dva kronometra vožena na ovom "Giru" Hindley i Hart su pokazali potpuno različite rezultate, u prvoj etapi prije tri tjedna u Palermu Hindley je zadanih 15.1 kilometara prešao 47 sekundi brže od Harta, no prije tjedan dana u 14. etapi u Valdobiaddeneu Hart je nakon 34.1 kilometara bio za 1:15 minuta brži od Hindleya.

Treće mjesto u 20. etapi zauzeo je Dennis koji je na cilj stigao 25 sekundi nakon Harta i Hindleya, dok je u ukupnom redoslijedu trećeplasirani Kelderman sa 1:32 minute slabijim vremenom od vodećeg dvojca.

Hrvatski prvak Josip Rumac (Androni Giocattoli) u 20. je etapi ciljem prošao kao 105. sa 32:40 minuta zaostatka za Hartom te je u ukupnom redoslijedu 99. sa 4:32:30 sati slabijim vremenom od Hindleya.

Vuelta: Wellensu peta etapa, Roglič zadržao prednost

Belgijanac Tim Wellens (Lotto-Soudal) pobjednik je pete etpae ovogodišnjeg izdanja biciklističke utrke "Vuelta a Espana", dok je Slovenac Primož Roglič (Jumbo-Visma) četvrtim mjestom u etapi zadržao vodstvo u ukupnom redoslijedu.

Wellens se pokazao najboljim taktičarom u završnici etape koja je bila na blagoj uzbrdici te je pravovremenim napadom ostvario etapnu pobjedu s četiri sekunde prednosti ispred drugog Francuza Guillaumea Martina (Cofidis), odnosno 12 sekundi ispred trećeg Nizozemca Thymena Arensmana (Sunweb), dok je Roglič predvodio glavnu skupinu koja je na cilj stigla sa 2:13 minuta zaostatka.

U ukupnom redoslijedu Roglič i dalje ima pet sekundi prednosti u odnosu na drugog Irca Daniela Martina (Israel Start-Up Nation), odnosno 13 sekundi u odnosu na trećeg Ekvadorca Richarda Carapaza (INEOS Grenadiers).