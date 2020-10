Jezivo: Tri križa s imenima, svinjska glava i poruka od koje se ledi krv u žilama

Jezive scene viđene su ovih dana na stadionu Livorna, nekadašnjeg talijanskog prvoligaša.

Na terenu su se pojavila tri križa s imenima čelnih ljudi kluba, svinjska glava te poruka:

"Platit ćete za sve. Skupo ćete platiti."

Livorno ima velikih financijskih problema i trenutačno se natječe u trećoj ligi. Ova je poruka bila za trojicu direktora kluba čijim su radom navijači nezadovoljni. Livorno je tek na 18. mjestu koje vodi u niži rang natjecanja.

A very macabre scene at Livorno.



A severed pig's head found on the pitch in front of three crosses with names of club directors and banner in the background which reads: "You will pay for everything. You will pay dearly." pic.twitter.com/I94RuDeOHO