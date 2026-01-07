Čudesni Slovenac bacio je naciju u trans, njegova dominacija tek je počela

U svijetu sporta postoje obitelji koje postaju sinonim za uspjeh, a u skijaškim skokovima to je bez ikakve sumnje prezime Prevc. U malom slovenskom selu Dolenja Vas, pod budnim okom oca Božidara, međunarodnog suca i vlasnika tvrtke za namještaj, te majke Julijane, stasala je generacija koja je zauvijek promijenila ovaj sport. Dok su starija braća, Peter i Cene, već krčili svoj put prema vrhu i ispisivali povijest, 4. lipnja 1999. godine rođen je Domen. Odrastajući u sjeni Petera, četverostrukog olimpijskog medaljaša i jedne od najvećih ikona sporta, Domen je od malih nogu bio predodređen za velike stvari, ali i osuđen na neprestane usporedbe. No, umjesto da ga pritisak slomi, on ga je pretvorio u pogonsko gorivo. S nevjerojatnom posvećenošću i talentom koji se rijetko viđa, brzo se počeo uspinjati kroz redove u matičnom klubu Triglav Kranj, gdje su iskusni treneri brusili dijamant koji je u svojim rukama imao potencijal zasjeniti sve što je svijet skijaških skokova dotad vidio.

Nije trebalo dugo čekati da se talent pretoči u rezultate koji će odjeknuti svijetom. S tek šesnaest godina, Domen Prevc debitirao je u Svjetskom kupu 22. studenog 2015. u Klingenthalu, i to na spektakularan način. U konkurenciji najboljih svjetskih skakača, golobradi mladić osvojio je osmo mjesto i jasno dao do znanja da nije došao samo sudjelovati. Samo mjesec dana kasnije, u svom tek četvrtom nastupu u Svjetskom kupu, 19. prosinca 2015. u Engelbergu, ispisana je povijest. Domen je osvojio drugo mjesto i svoje prvo postolje, a pored njega, na najvišoj stepenici, stajao je njegov stariji brat Peter. Bio je to prvi put u povijesti Svjetskog kupa da su dva brata dijelila pobjedničko postolje.

Ako je njegova debitantska sezona bila najava velikih stvari, sezona 2016/17. bila je njegova potpuna eksplozija. Na samom otvaranju sezone, 25. studenog 2016. u finskoj Ruki, Domen je deklasirao konkurenciju i ostvario svoju prvu pobjedu u Svjetskom kupu. S tom pobjedom stigla je i najveća čast za svakog skakača, žuta majica vodećeg u ukupnom poretku. U tom trenutku, sa samo sedamnaest godina, postao je vladar svjetskih skakaonica. No, nije se zaustavio na tome. Uslijedio je prosinac iz snova u kojem je pomeo konkurenciju, ostvarivši još tri nevjerojatne pobjede u Klingenthalu, Lillehammeru i Engelbergu. Činilo se da je mladi Slovenac nezaustavljiv, a njegov jedinstveni stil postao je tema analiza i divljenja. Ta sezona donijela je još jedan emotivan obiteljski trenutak kada je 28. siječnja 2017. u Willingenu, zajedno s braćom Ceneom i Peterom, po prvi put nastupio u momčadskom natjecanju za slovensku reprezentaciju. Bio je to prizor za pamćenje, tri brata koja rame uz rame brane boje svoje zemlje, ostvarenje sna oca Božidara i ponos cijele nacije.

The Golden 🦅 landed in the arms of 🇸🇮 Dominator 💚 Domen Prevc!

1️⃣0️⃣ years after his brother Peter won 🥇🦅 Domen is bringing the 3️⃣ Golden Eagles to Slovenia 🇸🇮#ifeelsLOVEnia pic.twitter.com/mWNM1vd8Ii — Feel Slovenia (@SloveniaInfo) January 6, 2026

Iako je dominirao na velikim skakaonicama, prava Domenova strast i talent ležali su na letaonicama. Svoj debi u skijaškim letovima imao je 3. veljače 2017. u Oberstdorfu. Njegova karijera u letovima doživjela je prvu veliku prekretnicu 19. ožujka 2017. u Vikersundu, kada je postavio osobni rekord od nevjerojatnih 243,5 metara. Njegova riznica trofeja dodatno je obogaćena s dva zlata sa Svjetskih prvenstava u nordijskom skijanju te još dva sa Svjetskih prvenstava u letovima. Vrhunac njegove specijalizacije za letove stigao je u sezoni 2024/25., kada je u potpunosti dominirao letačkim dijelom kalendara i suvereno osvojio Mali kristalni globus kao najbolji letač svijeta. Ta sezona ostat će upamćena i po još jednom nevjerojatnom obiteljskom uspjehu. U siječnju 2025. godine, Domen i njegova mlađa sestra Nika, također vrhunska skakačica, ispisali su nove stranice povijesti postavši prvi brat i sestra koji su ostvarili pobjede u Svjetskom kupu istog vikenda. Bio je to dokaz da je tvornica talenata u Dolenji Vasi nastavila s radom i da je prezime Prevc postalo jamstvo za najviše domete u svijetu skijaških skokova.

Nakon što je osvojio sve što se moglo u letovima, Domen je svoju pažnju usmjerio na dva preostala dragulja koja su mu nedostajala u kolekciji. U sezoni 2025/26. napokon je pokorio i prestižnu Novogodišnju turneju Četiri skakaonice. Postao je tek treći Slovenac u povijesti kojem je to pošlo za rukom, pridruživši se legendarnom Primožu Peterki i svom bratu Peteru. Ipak, ono što je uslijedilo na kraju prošle sezone nadmašilo je sve dotadašnje uspjehe. Na mitskoj Letalnici braće Gorišek u Planici, pred desecima tisuća domaćih navijača, ispisao je povijest. Tog, 30. ožujka 2025. godine, u uvjetima savršenim za letenje, Domen Prevc vinuo se u zrak i letio, letio, letio... sve do oznake od 254,5 metara. Nadmašio je dotadašnji svjetski rekord Stefana Krafta za jedan metar i bacio cijelu Sloveniju u trans. Kao da to nije bilo dovoljno, na istom je natjecanju osvojio i trofej "Planica 7", nagradu za najboljeg skakača tijekom cijelog vikenda, čime je zaokružio svoju apsolutnu dominaciju. S trenutno šesnaest pobjeda u Svjetskom kupu, svim najvećim titulama i svjetskim rekordom u svom vlasništvu, Domen Prevc je postao legenda.

That's how legends are born! Domen Prevc 🇸🇮 is the 74th Four Hills Tournament Champion 🦅 Cinematic experience... 🚀#fisskijumping #4hillstournament pic.twitter.com/SEZRdtbQax — Viessmann FIS Ski Jumping World Cup (@FISskijumping) January 6, 2026

Odrastanje u obitelji Prevc bez sumnje je oblikovalo njegov put. Uz stariju braću Petera, jednog od najvećih skakača u povijesti, i Cenea, koji je također ostvario zapaženu karijeru, te mlađu sestru Niku, koja je već postala senzacija u ženskom skijaškom skakanju, sportski duh bio je utkan u svaki segment njihova života. Njihovi roditelji, otac Dare i majka Julijana, bili su stup podrške koji im je omogućio da slijede svoje snove. Ipak, obitelj ima i petog člana, najmlađu sestru Emu, koja je jedina odlučila krenuti drugačijim putem, navodno se posvetivši nekom drugom sportu i time pokazavši da u obitelji Prevc ima mjesta i za interese izvan skakaonice. Središnje mjesto u njegovom privatnom svijetu zauzima dugogodišnja djevojka Špela Ravnik. Par svoju intimu ljubomorno čuva, a rijetki su trenuci kada Domen javnosti dopusti da zaviri u njihov zajednički život. Jedna od takvih rijetkih prigoda dogodila se 2023. godine, kada je na društvenim mrežama podijelo zajedničku fotografiju, izazvavši oduševljenje svojih pratitelja.

Kada nije na snijegu, Domen Prevc pronalazi utočište u aktivnostima koje ga potpuno odmiču od svijeta sporta. Jedna od njegovih najvećih strasti je more. Slobodne trenutke najradije provodi na brodu, u društvu prijatelja, uživajući u miru i pogledu na pučinu. To je njegov bijeg od svakodnevice, način da napuni baterije i pronađe inspiraciju za nove izazove. Iako je aktivan na društvenim mrežama, njegov profil nije ispunjen isključivo sportskim sadržajem. Upravo suprotno, često dijeli trenutke opuštanja, fotografije s mora ili iz prirode, pokazujući svojim obožavateljima i drugu stranu svoje osobnosti.