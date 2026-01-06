Pogledajte ovaj popis svjetskih zvijezda koje su bankrotirale, jedna je prodala poznatu krvavu čarapu

Prijelaz iz profesionalnog sporta u stabilnu mirovinu izazov je kojim mnogi elitni sportaši ne uspijevaju uspješno savladati. Unatoč tome što su tijekom karijere zaradili milijune, mnogi često snađe financijska propast zbog loših ulaganja i ekstravagantnog trošenja. Pravni problemi i visoki troškovi održavanja luksuznih imanja, često iscrpljuju bogatstvo akumulirano tijekom godina uspješnih karijera. Mnoge bivše zvijezde otkrivaju da im zarada u karijeri brzo nestaje bez stalnog dotoka novih prihoda. Ovaj popis ističe neke od najznačajnijih osoba u povijesti sporta koje su se suočile sa značajnim financijskim problemima nakon što su napustile svoje sportove.

Mike Tyson

Mike Tyson zaradio je stotine milijuna dolara tijekom svoje karijere kao boksački prvak u teškoj kategoriji. Podnio je zahtjev za bankrot 2003. godine nakon godina nepromišljenog trošenja na nakit i luksuzne automobile. Boksač se također suočio s rastućim pravnim troškovima i značajnim poreznim dugom. Njegov financijski pad pogoršala je velika pratnja i loši investicijski izbori. Na kraju je ponovno pronašao uspjeh kroz glumu i nastupe.

Evander Holyfield

Evander Holyfield izgubio je većinu svog boksačkog bogatstva od petsto milijuna dolara zbog plaćanja alimentacije i propalih poslovnih pothvata. Izgubio je svoje ogromno imanje u Georgiji zbog ovrhe 2012. godine. Bivši prvak borio se s lošim upravljanjem od strane svog užeg kruga i visokim troškovima održavanja svog načina života. Bio je prisiljen na aukciji prodati razne boksačke memorabilije i pojaseve prvaka kako bi isplatio vjerovnike. Holyfield nastavlja raditi na ugovorima o brendovima kako bi upravljao svojim preostalim financijskim obvezama.



Allen Iverson

Allen Iverson zaradio je preko sto pedeset milijuna dolara u NBA ligi, ali se nakon umirovljenja suočio s velikim financijskim problemima. Njegov način života uključivao je uzdržavanje velike skupine prijatelja i članova obitelji ekstravagantnim darovima. Izvješća su ukazivala na to da su njegovi mjesečni troškovi daleko premašivali njegove prihode tijekom posljednjih godina igranja. Poznato je da je sucu rekao da nema novca ni za cheeseburger tijekom sudskog postupka. Zaklada od prodaje cipela na kraju će mu osigurati milijune kada navrši pedeset pet godina.

Terrell Owens

Terrell Owens bio je zvijezda na poziciji hvatača koji je zaradio otprilike osamdeset milijuna dolara tijekom svog vremena u NFL-u. Suočio se s bankrotom ubrzo nakon završetka karijere zbog loših ulaganja i plaćanja alimentacije. Sportaš je živio skupim načinom života i vjerovao savjetnicima koji su loše upravljali njegovim sredstvima. Priznao je da mu je nedostatak stalne plaće otežavao održavanje osnovnih troškova. Owens se od tada pojavljivao u reality televiziji kako bi generirao nove izvore prihoda.

Scottie Pippen

Scottie Pippen izgubio je velik dio svoje zarade zbog loših pravnih savjeta i loših ulaganja. Poznato je da je tužio odvjetnički ured zbog gubitka dvadeset milijuna dolara svog bogatstva prilikom kupnje privatnog zrakoplova. Košarkaška legenda također se borila s nizom poslova s ​​nekretninama koji nisu donijeli očekivani povrat. Unatoč tim neuspjesima, ostao je prisutan u medijima kako bi stabilizirao svoje financije. Ostaje jedna od najprepoznatljivijih osoba u povijesti sporta unatoč financijskim problemima.

Vince Young

Vince Young potpisao je veliki ugovor kao izbor prvog kruga u NFL-u, ali je samo nekoliko godina kasnije podnio zahtjev za bankrot. Navodno je velik dio svog bogatstva potrošio na ekstravagantne večere i zabave za svoje suigrače i prijatelje. Quarterback se također suočio s tužbom od strane zajmodavca koji daje brze kredite zbog zajma s visokom kamatom uzetog tijekom lockouta. Njegovi financijski savjetnici optuženi su za loše upravljanje njegovim računima i uzimanje neovlaštenih zajmova. Od tada je radio sa svojim sveučilištem kako bi pronašao stabilan posao.

Lawrence Taylor

Lawrence Taylor smatra se jednim od najvećih obrambenih igrača u povijesti NFL-a, ali se nakon umirovljenja borio s financijama. Podnio je zahtjev za stečaj kako bi spriječio ovrhu nad svojom kućom u New Jerseyju. Njegovi financijski problemi uglavnom su bili povezani s problemima zlouporabe droga i pravnim komplikacijama tijekom nekoliko desetljeća. Također se suočio s nizom propalih poslovnih pothvata koji su iscrpili njegovu ušteđevinu. Godinama je radio na prevladavanju svojih osobnih demona i stabilizaciji svog života.

Sheryl Swoopes

Sheryl Swoopes bila je pionirka WNBA-a koja se suočila s ozbiljnim financijskim poteškoćama nakon svojih vrhunskih godina u košarci. Unatoč statusu superzvijezde, podnijela je zahtjev za bankrot zbog lošeg upravljanja i niskih plaća u ligi. Navodno je imala više od sedamsto tisuća dolara duga s vrlo malo imovine. Njezina situacija istaknula je razliku u plaćama između profesionalnih sportaša i sportašica u to vrijeme. Na kraju se prebacila na trenerski posao kako bi zarađivala za život u sportu koji je voljela.

Boris Becker

Boris Becker bio je teniska senzacija koja je tijekom svoje karijere zaradila bogatstvo na nagradama i sponzorstvima. Sud u Londonu proglasio je njegov bankrot nakon što nije platio dugogodišnji dug. Njegove financijske probleme potaknuli su skupi razvodi i nedostatak nadzora nad ulaganjima. Čak se suočio s pravnim posljedicama zbog skrivanja imovine od svojih vjerovnika tijekom stečajnog postupka. Bivši prvak od tada radi kao komentator kako bi se pozabavio svojim tekućim financijskim obvezama.

Dorothy Hamill

Dorothy Hamill osvojila je olimpijsku zlatnu medalju u umjetničkom klizanju i postala nacionalna miljenica. Podnijela je zahtjev za stečaj 1996. nakon što u nekoliko poslovnih pothvata nije uspjela ostvariti profit. Njezine financijske poteškoće bile su povezane s kupnjom tvrtke koja je propala. Suočila se i s osobnim izazovima koji su joj otežavali upravljanje financijama tijekom vrhunca slave. Na kraju se oporavila i nastavila nastupati u profesionalnim klizačkim showovima.

Riddick Bowe

Riddick Bowe bio je prvak u teškoj kategoriji koji je u jednoj borbi zaradio preko petnaest milijuna dolara. Ubrzo nakon umirovljenja podnio je zahtjev za bankrot zbog lošeg upravljanja i niza pravnih problema. Boksač se teško prilagodio životu izvan ringa i preuzeo je nekoliko loših financijskih obveza. Njegovi obiteljski problemi doveli su i do skupih sudskih sporova koji su iscrpili njegovu preostalu ušteđevinu. Od tada je imao razne javne nastupe kako bi se uzdržavao.

Curt Schilling

Curt Schilling zaradio je preko stotinu milijuna dolara kao bacač u Major League Baseballu. Izgubio je gotovo cijelo svoje bogatstvo nakon što je uložio u tvrtku za razvoj videoigara koja je bankrotirala. Sportaš je uložio vlastiti novac u projekt i suočio se sa značajnim negativnim reakcijama kada je tvrtka propala. Na kraju je bio prisiljen prodati na aukciji svoju poznatu krvavu čarapu i druge memorabilije kako bi podmirio dugove. Sada radi u medijima kako bi zarađivao za život.

Warren Sapp

Warren Sapp bio je dominantni obrambeni linijski igrač koji je tijekom svoje profesionalne karijere zaradio preko osamdeset milijuna dolara. Stečaj je podnio 2012. godine s milijunima dolara duga raznim vjerovnicima i vladi. Sportaš je imao kolekciju od nekoliko stotina pari tenisica, ali vrlo malo gotovine. Njegove financijske probleme pogoršale su isplate alimentacije i neplaćeni porezi. Od tada je radio kao analitičar za razne sportske mreže.

Eddy Curry

Eddy Curry zaradio je više od sedamdeset milijuna dolara tijekom svog vremena u NBA ligi, ali se ubrzo nakon toga suočio s financijskom krizom. Borio se s visokim kamatama na kredite i ogromnim mjesečnim troškovima za svoju širu obitelj. Centar se također suočio s nekoliko tužbi vjerovnika koji su tvrdili da im duguje milijune. Njegova nemogućnost upravljanja bogatstvom dovela je do gubitka vile i druge luksuzne imovine. Od tada radi na osobnom rastu i pronalaženju stabilnosti izvan profesionalne košarke.

Christian Laettner

Christian Laettner bio je legenda sveučilišne košarke koji je zaradio milijune u NBA ligi prije nego što se suočio s financijskim problemima. Tužilo ga je nekoliko bivših suigrača i poslovnih partnera zbog propalih poslova s ​​nekretninama. Sportaš je dugovao milijune dolara vjerovnicima i borio se da održi svoja ulaganja tijekom recesije. Njegov ugled pogođen je ovim javnim pravnim bitkama oko neplaćenih dugova. Na kraju se usredotočio na treniranje i omladinske košarkaške kampove kako bi obnovio svoju karijeru.

Dennis Rodman

Dennis Rodman bio je jedan od najpoznatijih sportaša na svijetu, ali se nakon NBA karijere suočio sa značajnim financijskim problemima. Mučio se s plaćanjem alimentacije i pravnih troškova povezanih s raznim javnim kontroverzama. Njegov odvjetnik je sportaša jednom opisao kao bankrotiranog i nesposobnog za osnovne životne troškove. Njegovo nepredvidivo ponašanje i životni stil otežali su mu osiguranje stabilnih sponzora nakon umirovljenja. Od tada zarađuje novac međunarodnim nastupima i reality televizijskim emisijama.

Diego Maradona

Diego Maradona bio je globalna nogometna ikona koja se suočavala s ogromnim poreznim dugovima u Italiji dugo nakon karijere. Vlada je tvrdila da je dugovao desetke milijuna dolara poreza iz vremena dok je igrao za Napoli. Vlasti su mu često oduzimale osobne predmete poput satova i naušnica kada bi posjetio zemlju. Unatoč slavi i raznim trenerskim poslovima, kasnije u životu borio se s financijskom stabilnošću. Ostaje legenda u sportu unatoč osobnim i financijskim izazovima.

Sugar Ray Robinson

Sugar Ray Robinson zaradio je milijune dolara tijekom svoje bogate boksačke karijere, ali se povukao s vrlo malo novca. Nekontrolirano je trošio na noćni klub i druge poslove koji se nisu mogli održati. Sportaš je također značajan dio svog bogatstva podijelio prijateljima i ljudima u svojoj zajednici. Na kraju je bio prisiljen nastaviti nastupati na egzibicijama kako bi zaradio dovoljno novca za život. Preminuo je bez bogatstva koje bi njegov legendarni status sugerirao.

John Arne Riise

John Arne Riise bio je zvijezda nogometa u Premier ligi koji je proglasio bankrot dok je još igrao. Njegovi financijski problemi bili su povezani sa sporom s bivšim agentom i neuspjelim poslovnim ulaganjima u Norveškoj. Sportaš se suočio sa značajnim dugom koji nije mogao platiti unatoč visokoj plaći. Na kraju je riješio svoje probleme, ali javni bankrot poslužio je kao poziv na buđenje. Sada radi kao trener i medijska osoba u svijetu nogometa.

Paul Gascoigne

Paul Gascoigne bio je jedan od najtalentiranijih nogometaša svoje generacije, ali suočio se s bankrotom nakon umirovljenja. Njegove borbe s mentalnim zdravljem i ovisnošću dovele su do iscrpljivanja njegovog višemilijunskog bogatstva. Sportaš se suočio s nekoliko zahtjeva za stečaj i u više navrata zamalo je izgubio dom. Velik dio svog života nakon karijere proveo je u rehabilitacijskim ustanovama i izvan njih pokušavajući stabilizirati svoje financije. Ostaje voljena, ali tragična figura u svijetu engleskog sporta.

George Best bio je nogometna superzvijezda koja je svoje bogatstvo trošila na luksuzne automobile i raskošan društveni život. Desetljećima se borio s alkoholizmom, što mu je onemogućavalo održavanje bogatstva nakon što su završili njegovi igrački dani. Sportaš se često šalio o svojim potrošačkim navikama, ali stvarnost je bila život financijske nestabilnosti. Umro je s vrlo malo imovine unatoč tome što je bio jedan od najtalentiranijih igrača u povijesti. Njegovo nasljeđe definirano je i nevjerojatnom vještinom i poročnim životom.