Senzacionalni Finac vodeći nakon prve vožnje: Kolega daleko od ponavljanja prošlogodišnjeg uspjeha

Mladi 22-godišnji Finac Eduard Hallberg iznenađujuće je sa startnim brojem 21 ostvario najbolje vrijeme (50.29 sekundi) prve vožnje slaloma za Svjetski kup u talijanskoj Madonni di Campiglio, a najbolje plasirani hrvatski skijaš je Samuel Kolega, koji je na 22. mjestu sa zaostatkom od 1.37 sekundi.

Istok Rodeš je završio na 42. mjestu sa zaostatkom od 2.43 sekundi za vodećim. Za plasman u drugu vožnju zaostatak nije smio biti veći od 1.74 sekundi, koliko je imao Švicarac Marc Rochat, koji će startati prvi u finalnom nadmetanju od 21 sat.

Nažalost, Tvrtko Ljutić, koji je na drugom prolaznom vremenu imao samo 49 stotinki zaostatka, na ulasku u najstrmiji dio staze je pregazio kolac, a Roko Begović je debitantski nastup u Svjetskom kupu završio neposredno nakon drugog prolaza.

Godinu dana nakon što je u Madonni di Campiglio prvi i jedini put stajao na pobjedničkom postolju u Svjetskom kupu (3. mjesto), Samuel Kolega je napravio previše manjih pogrešaka da bi bio uz bok najbržima. U drugoj vožnji će startati kao deveti, što mu ostavlja mogućnost za napad na poboljšanje plasmana.

Na vrlo kvalitetno pripremljenoj podlozi i bez zamki u samoj postavi staze, čak 18 skijaša je uspjelo doći do cilja sa zaostatkom manjim od jedne sekunde za vodećim Fincem, što jamči iznimno uzbudljivu drugu vožnju.

Drugo vrijeme u prvoj vožnji imao je Švicarac Tanguy Nef, koji je za Hallbergom zaostao 16 stotinki, a treći je bio olimpijski pobjednik Francuz Clement Noel s 23 stotinke zaostatka. Među desetoricom najboljih su čak četvorica Norvežana. Od četvrtog do šestog mjesta su se poredali Henrik Kristoffersen (+0.29), Timon Haugan (+0.32) i Atle Lie McGrath (+0.35), a iznenađujuće je do desetog mjesta došao Eirik Hystad Solberg s brojem 33 (+0.63). Među 30 najboljih našla su se čak trojica skijaša koji su imali startni broj 50 ili više: Španjolac Salarich Baucells (52) je završio na 23. mjestu, Talijan Matteo Canins (50) je došao na 26. poziciju, a Francuz Antoine Azzolin (53) je imao 27. vrijeme prve vožnje.