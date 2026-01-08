Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 153
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
Odbojka

Nikad u tri godine otkako sam izbornik nisam ostvario lakšu pobjedu

Autor
Damir Mrvec
08.01.2026.
u 16:10

Odlično otvaranje kvalifikacijskog MEVZA turnira za odlazak na Europsko prvenstvo naše U18 ženske i muške reprezentacije

Odlično otvaranje kvalifikacijskog MEVZA turnira za odlazak na Europsko prvenstvo naše U18 ženske i muške reprezentacije. Dvije glatke, uvjerljive pobjede za dodatno samopouzdanje pred nastavak turnira sa kojega od ukupno devet ekipa u tri skupine samo prvaci direktno idu na EP, dok će ostalih pet ekipa po ukupnom plasmanu izboriti dodatne kvalifikacije. 

U prvoj utakmici kvalifikacijskog MEVZA turnira u Mariboru naša je muška U18 reprezentacija pobijedila Cipar s 3:0 (21, 14, 15) u skupini B, nakon samo 67 minuta igre.

Hrvatska je U18 selekcija od prvog do posljednjeg poena gospodarila terenom u Mariboru, a i konačna je statistika pokazala našu dominaciju. Posebno su dominantni naši bili na bloku, sa 12 poena prema 3 suparnika te u poenima u napadu (35-24). Blok 4-3, prijem servisa 43-39%, pogreške 20-25. Tomo Sulić s 13 poena najučinkovitiji u našim redovima, uz 4 bloka i 2 asa.

Izbornik naše U18 reprezentacije Tomislav Mišin nakon susreta je konstatirao:

 - Ovo je najlakša naša pobjeda otkako sam prije tri godine došao kao izbornik. Uvijek su nam te prve utakmice u turniru stvarale određeni problem, ali sada je to bilo baš dobro.

Rekao sam već nekoliko puta da je to jako zanimljiva generacija koja ima međusobnu kemiju, i to se osjeti na trenizima i utakmicama. Idemo dalje, slijedeći su favorizirani Česi, no uz ovakav pristup i igru kao protiv Cipra možemo se nadati jednoj zanimljivoj i nadam se neizvjesnoj utakmici.”    

Slijedeći susret u skupini naši igraju u petak 9. siječnja od 10 sati protiv Češke.

Djevojke su još lakše izašle na kraj sa svojim suparnicama na kvalifikacijskom MEVZA turniru u Zadru, u skupini A su za samo 52 minute pobijedile Izrael s 3:0 (8, 8, 16).

Sva dominacija naše selekcije vidi se uz trajanje samog susreta i njegov rezultat po poenima, i u statistici. Nevjerojatnih 19 aseva na servisu naših (uz samo 11 pogrešaka), kod suparnica tek 3, blok 7-1, poeni u napadu 34-11, prijem servisa 38-29 posto.

Tek su u pogreškama Izraelke bile nešto bolje, 15-17, s time da su 10 pogrešaka naše imale u posljednjem setu, od čega 7 na servisu. Emilie Stojić s 23 poena svakako prvo ime susreta, uz 6 as servisa. 

Ivica Radočaj, izbornik ženske U18 reprezentacije izjavio je nakon pobjede:

  - Važna pobjeda na otvaranju turnira. Stvarno smo bili na nivou od početka, servis pogotovo, blok, obrana. U takvoj našoj izvedbi Izrael doista nije bio danas na našem nivou.

Vrijedna pobjeda zbog početka turnira ali i zbog stava i dobre atmosfere za nastavak. No, pobjeda je već arhivirana a mi se okrećemo slijedećim suparnicama, reprezentaciji Austrije, i to je zapravo pravi početak turnira za nas, ozbiljan, jer idemo utakmicu po utakmicu, do konačnog cilja, plasmana na Europsko prvenstvo.

Slijedeću utakmicu u skupini A naše igraju danas, 8. siječnja od 19 sati protiv Austrije. 
Ključne riječi
Ivica Radočaj Tomislav Mišin Hrvatska mevza liga Odbojka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!