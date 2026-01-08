Nikad u tri godine otkako sam izbornik nisam ostvario lakšu pobjedu

Odlično otvaranje kvalifikacijskog MEVZA turnira za odlazak na Europsko prvenstvo naše U18 ženske i muške reprezentacije. Dvije glatke, uvjerljive pobjede za dodatno samopouzdanje pred nastavak turnira sa kojega od ukupno devet ekipa u tri skupine samo prvaci direktno idu na EP, dok će ostalih pet ekipa po ukupnom plasmanu izboriti dodatne kvalifikacije.

U prvoj utakmici kvalifikacijskog MEVZA turnira u Mariboru naša je muška U18 reprezentacija pobijedila Cipar s 3:0 (21, 14, 15) u skupini B, nakon samo 67 minuta igre.

Hrvatska je U18 selekcija od prvog do posljednjeg poena gospodarila terenom u Mariboru, a i konačna je statistika pokazala našu dominaciju. Posebno su dominantni naši bili na bloku, sa 12 poena prema 3 suparnika te u poenima u napadu (35-24). Blok 4-3, prijem servisa 43-39%, pogreške 20-25. Tomo Sulić s 13 poena najučinkovitiji u našim redovima, uz 4 bloka i 2 asa.

Izbornik naše U18 reprezentacije Tomislav Mišin nakon susreta je konstatirao:

- Ovo je najlakša naša pobjeda otkako sam prije tri godine došao kao izbornik. Uvijek su nam te prve utakmice u turniru stvarale određeni problem, ali sada je to bilo baš dobro.

Rekao sam već nekoliko puta da je to jako zanimljiva generacija koja ima međusobnu kemiju, i to se osjeti na trenizima i utakmicama. Idemo dalje, slijedeći su favorizirani Česi, no uz ovakav pristup i igru kao protiv Cipra možemo se nadati jednoj zanimljivoj i nadam se neizvjesnoj utakmici.”

Slijedeći susret u skupini naši igraju u petak 9. siječnja od 10 sati protiv Češke.

Djevojke su još lakše izašle na kraj sa svojim suparnicama na kvalifikacijskom MEVZA turniru u Zadru, u skupini A su za samo 52 minute pobijedile Izrael s 3:0 (8, 8, 16).

Sva dominacija naše selekcije vidi se uz trajanje samog susreta i njegov rezultat po poenima, i u statistici. Nevjerojatnih 19 aseva na servisu naših (uz samo 11 pogrešaka), kod suparnica tek 3, blok 7-1, poeni u napadu 34-11, prijem servisa 38-29 posto.

Tek su u pogreškama Izraelke bile nešto bolje, 15-17, s time da su 10 pogrešaka naše imale u posljednjem setu, od čega 7 na servisu. Emilie Stojić s 23 poena svakako prvo ime susreta, uz 6 as servisa.

Ivica Radočaj, izbornik ženske U18 reprezentacije izjavio je nakon pobjede:

- Važna pobjeda na otvaranju turnira. Stvarno smo bili na nivou od početka, servis pogotovo, blok, obrana. U takvoj našoj izvedbi Izrael doista nije bio danas na našem nivou.

Vrijedna pobjeda zbog početka turnira ali i zbog stava i dobre atmosfere za nastavak. No, pobjeda je već arhivirana a mi se okrećemo slijedećim suparnicama, reprezentaciji Austrije, i to je zapravo pravi početak turnira za nas, ozbiljan, jer idemo utakmicu po utakmicu, do konačnog cilja, plasmana na Europsko prvenstvo.

Slijedeću utakmicu u skupini A naše igraju danas, 8. siječnja od 19 sati protiv Austrije.