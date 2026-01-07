Naši Portali
PROBLEMA NE NEDOSTAJE

Atletska legenda i otac najbolje srpske sportašice radi u nehumanim uvjetima: 'Ponoć je prošla'

07.01.2026.
u 18:07

Atletika je ‘kraljica sportova’, tako kažu pametniji od nas, i usprkos svim uspjesima, ona živi u ruhu Pepeljuge

U cijeloj Srbiji postoji samo jedna atletska dvorana, a u njoj vladaju nemogući uvjeti tvrdi legendarni tamošnji skakač u vis Dragutin Topić. On redovito koristi dvoranu na Banjici u Beogradu gdje trenira svoju kćer Angelinu, dvostruku osvajačicu medalja na Europskim prvenstvama i trenutačno treću najbolju skakiču u vis na svijetu i najbolju sportašicu Srbije u 2025.

54-godišnji Topić svoje stavove iznio je u objavu na Instagramu gdje se žalio na uvjete u kojima moraju raditi, a koji su (malo je reći) daleko od savršenih.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi

- Dok drugi slave praznike u svojem toplom domu, vrhunski sportaši pokušavaju trenirati. Nažalost, u nemogućim uvjetima. Jedina atletska dvorana u Srbiji danima nema grijanje. Nema ni naznake kada će se kvar otkloniti. Svaki izgubljeni dan treninga korak je unatrag, a brinu se samo treneri i, naravno, sportaši od kojih se očekuje uspjeh. Kada dođe Svjetsko prvenstvo, nitko te neće pitati koliko si, što i kako radio, u kakvim si (ne)uvjetima brusio formu, dizao samopouzdanje - započeo je.


- Medalje se neće osvajati same, iza njih stoji brižljivo isplaniran trenažni proces, sa svim svojim zakonitostima i minimalnim odstupanjem od njih. Atletika je ‘kraljica sportova’, tako kažu pametniji od nas, i usprkos svim uspjesima, ona živi u ruhu Pepeljuge. A ponoć je, plašim se, prošla - napisao je Topić.
