PADAJU TEŠKE RIJEČI

Girona Livakoviću čestitala rođendan, navijači ne mogu biti ogorčeniji: 'Tko je to?'

Livaković
Icon Sport/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
09.01.2026.
u 11:07

Njihova dobronamjerna objava nije dobro sjela navijačima španjolskog prvoligaša koji Livakoviću zamjeraju što je praktički odustao od kluba kada mu je postalo jasno da u Španjolskoj neće dobiti minutažu koju je tražio

Dominik Livaković blizu je povratku u Dinamo u siječanjskom prijelaznom roku, ali kako stvari stoje još uvijek je igrač Girone na posudbi iz Fenerbahčea. Hrvatska reprezentativna jedinica trenutačno se nalazi u Kataloniji gdje čeka kraj transfer sage koja traje već neko vrijeme, a u Kataloniji je i proslavio svoj 31. rođendan.

Girona je, kako i priliči, svom igraču poslala rođendansku čestitku na društvenim mrežama objavivši njegovu fotografiju uz kratku poruku: "Sretan rođendan, Livaković". Njihova dobronamjerna objava nije dobro sjela navijačima španjolskog prvoligaša koji Livakoviću zamjeraju što je praktički odustao od kluba kada mu je postalo jasno da u Španjolskoj neće dobiti minutažu koju je tražio kada je odlazio iz Fenera.


Svoje nezadovoljstvo hrvatskim vratarom istaknuli su u komentarima ispod njegove rođendanske čestitke, a neki od njih prelaze granicu dobrog ukusa. "Tko je to?", "Odlazi odmah?", "Modriću treba čestitati što ga je savjetovao da dođe ovamo haha", "Nek mu čestitaju u sljedećem klubu, sada nek crkne", "Sreća će biti naša kad pograbljaš polje" - samo su neki od komentara.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi

Hrvatski vratar ima izričitu želju vratiti se na Maksimir, a plavi pregovaraju s Fenerbahčeom koji inzistira na posudbu do kraja sezone s opcijom otkupa. Za njegove usluge zainteresirani su i drugi klubovi poput Genoe, Juventusa i Ajaxa pa Dinamu konkurencije ne nedostaje.
Dominik Livaković

