Heroj Zvezde: Hrvatska i Srbija su mi u srcu, na traktoru smo bježali iz Knina

Igrači Crvene zvezde plasirali su se u skupine Lige prvaka nakon što su zbog više pogodaka u gostima (2:2 u Švicarskoj, 1:1 na Marakani), prošli Young Boyse.

Jedan od junaka beogradskog kluba bio je i australski internacionalac Miloš Degenek (25) koji je rođen u Kninu, 28. travnja 1994. godine.

On je postigao pogodak u utakmici u Švicarskoj, a mediji i javnost oduševljeni su igrama australskog braniča.

Degenek je za portal Players Voice u Australiji ispričao svoju životnu priču.

- Priča o tome kako sam zavolio Australiju je drugačija od većine ljudi. Nisam rođen ovdje. Nisam pričao engleski kada sam stigao. Iskreno, sve mi je djelovalo čudno, ali ova zemlja mi znači toliko da je to teško riječima opisati. Bez obzira na to gdje se nalazio, Australija je uvijek u mom srcu i siguran sam da pričam ovo i u ime mojih roditelja Dušana i Nade i mog brata Đorđa. Ova država je prihvatila moju obitelj i dala nam nadu poslije rata. Pomogla nam je da dobijemo šansu raditi, kupimo kuću i sagradimo novi život. To me je naučilo da treba vjerovati u snove – rekao je Degenek u uvodu, a onda je krenuo s pričom o svom djetinjstvu u Hrvatskoj i Srbiji.

- Rođen sam u Hrvatskoj 1994. godine tijekom rata. Bio je to težak period za moju obitelj. Imao sam 18 mjeseci kada smo morali bježati iz Knina. Bio sam na traktoru s mojom majkom i ocem devet dana na putu za Srbiju. Imali smo samo mlijeko i kruh u tom trenutku. Ostavili smo sve što smo imali - kuću, zemlju, rođake i prijatelje. To je bilo teško razdoblje za moje roditelje. Ne pričam o tome, kao ni moj otac. Od tada se više nije vratio u Hrvatsku - kaže Degenek koji je ispričao i kako je kao dječak provodio dane u Srbiji.

- Godine 1999. NATO je bombardirao zemlju koja se tada zvala Jugoslavija iz razloga koje nikada nisam mogao razumjeti. Imao sam šest godina. Tih dana igrao sam se s prijateljima u dvorištu kada su se oglasile sirene za uzbunu. To je značilo da se sprema napad. Morao sam se sklanjati u podzemni bunker koji postoje u većini zgrada i mjesta u Srbiji. Živjeli smo na konzervama kao psi, ali najgora je bila neizvjesnost. Ako ste uspjeli zaspati, niste znali hoćete li se probuditi ujutro i hoćete li vidjeti svoje roditelje - dodao je Degenek koji je kazao kako su mu u srcu i Hrvatska i Srbija.

- Nikad neću zaboraviti što je Australija učinila za moju obitelj i mene. Hrvatska i Srbija su mi u srcu, tamo smo rođeni, tamo smo proveli naša djetinjstva, ali moj najteži dio života je od tamo, a svaki put kada se vratim u Australiju imam isti osjećaj – to je mjesto gdje sam uvijek dobrodošao - smatra Degenek.

