Proslavio ju je mobitel u dekolteu: Životna priča najpoznatije navijačice svijeta

Ljeto je 2010. godine. Svijet je ujedinjen u nogometnoj groznici koja trese Južnoafričku Republiku, domaćina 19. Svjetskog prvenstva. Oči milijardi uprte su u travnjake, prateći svaki potez, svaki gol i svaku emociju. No, usred te globalne sportske drame, jedan trenutak, uhvaćen daleko od terena, promijenit će život jedne žene i stvoriti neočekivani simbol prvenstva. Tijekom utakmice grupne faze između Paragvaja i Slovačke, dok su navijači u Asunciónu strastveno pratili svoju reprezentaciju na velikim ekranima, kamere su zabilježile prizor koji će obići svijet. U masi se isticala mlada žena u majici s bojama paragvajske zastave, čije su emocije bile ispisane na licu. No, pažnju svijeta nije privukla samo njezina strastvena podrška, već i neobičan detalj: mobilni telefon marke Nokia, sigurno smješten među njezinim grudima. Ta žena bila je Larissa Mabel Riquelme Frutos, tada poznata kao manekenka i glumica u Paragvaju, no u samo nekoliko sati postala je globalni fenomen. Fotografija se proširila brzinom munje, a Larissa je nesvjesno zakoračila na svjetsku scenu.

Godinama kasnije, Riquelme je otkrila pozadinu prizora koji joj je obilježio karijeru. Dok je s tisućama drugih navijača pratila utakmicu u svom rodnom gradu Asunciónu, atmosfera je bila naelektrizirana, ali i kaotična.

- Htjela sam ga zaštititi, ne samo spremiti, jer kao i u svakoj zemlji, postoje ljudi koji pokušavaju uzeti ono što nije njihovo - objasnila je u jednom intervjuu.

- Jedna osoba pored mene rekla mi je: Hej, spremi mobitel, upravo su mi uzeli novčanik. Tako sam ga spremila ovdje. I to je bilo to. Nisam imala pojma da će taj mobitel i način na koji sam gledala utakmicu svoje reprezentacije – s tolikom strašću da su mi vene na vratu iskakale – izazvati takvu međunarodnu buru i osvojiti svijet - rekla je

Larissa Riquelme postala je jedna od najtraženijih osoba na internetskim tražilicama. Mediji diljem svijeta pokušavali su doznati tko je zanosna brineta koja je ukrala show. Španjolski sportski dnevnik "Marca" ubrzo joj je dodijelio laskavu titulu koja će je pratiti do danas: Djevojka Svjetskog prvenstva. Nadimak se primio tolikom snagom da ga i danas, s ponosom, koristi u opisu svog profila na Instagramu, gdje je prati više od dva milijuna ljudi. Njezina iznenadna popularnost nije promakla ni velikim brendovima. Kao zaštitno lice dezodoransa Axe u Paragvaju, na jednoj od idućih utakmica pojavila se s velikim natpisom "Axe" ispisanim na prsima, pretvarajući svoje tijelo u najpoželjniji oglasni prostor tog ljeta.

Kako je prvenstvo odmicalo, a Paragvaj nizao uspjehe, Larissa je odlučila podići uloge. Inspirirana obećanjem tadašnjeg argentinskog izbornika Diega Maradone da će trčati gol ulicama Buenos Airesa ako Argentina osvoji naslov, Riquelme je dala slično, još odvažnije obećanje. Javnosti je poručila da će, ako Paragvaj osvoji Svjetsko prvenstvo ili čak ako samo u četvrtfinalu pobijedi moćnu Španjolsku, trčati gola, odjevena samo u boje paragvajske zastave iscrtane na tijelu, ulicama Asuncióna. Sudbina je htjela da Paragvaj u napetoj utakmici izgubi od budućih prvaka Španjolaca rezultatom 1:0. Svijet je, s dozom zaigranog razočaranja, mislio da je obećanje propalo. No, Larissa je pokazala da drži do svoje riječi. Unatoč porazu, objavila je da će ispuniti obećanje kao zahvalu navijačima i igračima na povijesnom uspjehu. I doista, održala je riječ, zacementiravši svoj status ikone. Nekoliko mjeseci kasnije, u rujnu 2010. godine, njezina slava dosegla je vrhunac kada se pojavila na naslovnici brazilskog izdanja časopisa Playboy, potpuno naga, potvrđujući da se ne srami iskoristiti novostečenu popularnost.

Iako se činilo da je njezina slava rođena preko noći, Larissa Riquelme imala je izgrađenu karijeru u Paragvaju i prije sudbonosnog prvenstva. Njezin put u svijet showbusinessa započeo je 2005. godine, kada se počela natjecati na izborima ljepote. Iste godine dobila je ulogu u reality showu "Verano Show", čime je stekla prva televizijska iskustva. Godinama je marljivo gradila karijeru modela, postajući jedno od najprepoznatljivijih lica i jedna od najplaćenijih manekenki u svojoj domovini. Svjetsko prvenstvo bilo je samo katalizator koji je njezin lokalni uspjeh prelio preko granica i lansirao je u globalnu orbitu. Nakon 2010., vrata su joj se otvorila diljem Južne Amerike. Jedan od zapaženijih angažmana bio je sudjelovanje u argentinskoj verziji planetarno popularnog showa "Ples sa zvijezdama"

Njezina povezanost s nogometom nikada nije bila samo poza za kamere. Riquelme je oduvijek bila strastvena zaljubljenica u najvažniju sporednu stvar na svijetu. Puno prije nego što je postala "Djevojka Svjetskog prvenstva", bila je vatrena navijačica paragvajskog nogometnog kluba Cerro Porteño. Njezina ljubav prema sportu išla je i dalje od tribina; jedno je vrijeme i sama aktivno igrala nogomet kao napadačica u jednoj ženskoj ekipi.

U godinama koje su uslijedile, Larissa je nastavila balansirati između javnog i privatnog života. Godine 2013. javnost je doznala za njezinu vezu s paragvajskim nogometašem Jonathanom Fabbrom. Njihova ljubavna priča započela je dvije godine ranije dok je ona radila kao promotorica za klub Cerro Porteño, za koji je Fabbro tada igrao. Kada je Fabbro 2013. potpisao za argentinski River Plate, par se preselio u Argentinu, gdje su zajedno živjeli i dobili kćer. Godine 2011., tijekom Copa Américe, ponovno je obećala da će se skinuti ako Paragvaj osvoji naslov, no reprezentacija je u finalu poražena od Urugvaja. Nekoliko godina kasnije, 2017., dala je slično obećanje vezano uz tadašnjeg dečka; obećala je nagu proslavu ako Fabbrov meksički klub Chiapas osvoji ligu. Nažalost, sezona je za klub završila katastrofalno – ispadanjem u niži rang.

Ipak, najznačajnija transformacija u njezinoj karijeri dogodila se nedavno. Nakon godina provedenih pred fotoaparatima i na pozornicama, Riquelme je odlučila iskoristiti svoje obrazovanje i duboko poznavanje nogometa kako bi zakoračila u svijet sportskog novinarstva. Nakon završetka trogodišnjeg studija komunikacija, dobila je priliku života. U rujnu, tijekom kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2026. između Paragvaja i Perua, debitirala je kao stručna komentatorica za paragvajsku medijsku kuću La Tribuna. Sjedeći za mikrofonom, s jednakom strašću, ali s novim, analitičkim pristupom, pokazala je svijetu da je mnogo više od simbola s tribina.

Priča Larisse Riquelme dobila je svoj puni krug na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Simbolično, Paragvaj se uspio kvalificirati na najveću svjetsku nogometnu smotru po prvi put nakon onog prvenstva 2010. koje ju je vinulo u zvijezde. Ovoga puta, Larissa neće pratiti utakmice iz dalekog Asuncióna. Prvi put u životu prisustvovala je Svjetskom prvenstvu uživo, i to u dvostrukoj ulozi - kao akreditirana novinarka i komentatorica. Doduše, nije baš mogla uživati u igri svoje reprezentacije, koja je doživjela težak poraz (1:4). Bila je na stadionu SoFi, gdje je pratila svoj Paragvaj, ali u potpuno drukčijem izdanju. Ovoga puta bila je potpuno odjevena, bez dubokog dekoltea, a mobitel je držala u rukama, a ne među grudima.

- Hvala Bogu što mi je omogućio da budem ovdje, da uživam u svakom trenutku i ostvarujem snove koji su mi se nekoć činili nedostižnima. Postoje trenuci koji se žive srcem i ne mogu se opisati riječima - rekla je.