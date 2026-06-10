Amerikanci šokirali Vatrene: Hrvatska ima najružniji dres na svijetu, počela je bitka za stil

Dok se svijet priprema za nogometnu groznicu koja će zahvatiti Kanadu, Meksiko i Sjedinjene Države, jedno je natjecanje već u punom jeku, i to ono u kojem se ne zabijaju golovi, već se osvajaju estetski bodovi. Svjetsko prvenstvo oduvijek je bilo više od sporta; ono je globalna pozornica, kulturni fenomen i, neizbježno, modna pista na kojoj se 48 nacija natječe za titulu najbolje odjevene. Proizvođači sportske opreme mjesecima su pripremali svoje adute, a sada, kada su sve karte na stolu, bitka za stilsku dominaciju bjesni jače nego ikad. Od retro dizajna koji evociraju sjećanja na zlatne dane nogometa do avangardnih kreacija koje pomiču granice, ovogodišnja smotra nudi spektar od kojeg zastaje dah i koji jamči da će se o dresovima pričati jednako strastveno kao i o ishodima utakmica.

Usred te šarene parade, jedna je vijest odjeknula poput bombe, posebno u Hrvatskoj. Ugledni sportski medij The Athletic objavio je svoju ljestvicu dresova i na samo dno, na 48. mjesto, smjestio kultnu hrvatsku "kockicu". Ocjena je izazvala šok i nevjericu, a objašnjenje američkih novinara samo je dolilo ulje na vatru. Prema njihovom mišljenju, ovogodišnje izdanje, posljednje koje potpisuje Nike, narušilo je prepoznatljivi identitet premalenim kvadratićima, ostavljajući dojam nedorečenosti i izdaje slavnog nasljeđa. "Hrvatska je sjajan dres koji ne treba ponovno izmišljati, a ipak se sa svakim turnirom netko poigrava s njim", stoji u njihovoj kritici, koja je potaknula burne reakcije među navijačima

Potpuna suprotnost hrvatskom debaklu, barem u očima The Athletica, jest dres reprezentacije Gane. Njihova garnitura, inspirirana likom pauka Kweku Anansea iz zapadnoafričkog folklora, proglašena je najljepšom na turniru. S raznobojnom mrežom koja se širi iz središnjeg grba Crne zvijezde, Pumin dizajn je odvažan, pomalo lud i apsolutno jedinstven - sve ono što kritičari traže od modernog dresa. Visoko na ljestvicama mnogih publikacija našli su se i Brazil, sa svojom klasičnom kanarinski žutom elegancijom, Engleska, čiji je dres suptilna posveta retro dizajnu devedesetih, te Njemačka, koja je oživjela kultni uzorak s početka devedesetih.

Naravno, ljepota je u oku promatrača, a izbor The Athletica samo je jedno mišljenje u moru različitih ukusa. Drugi mediji, poput ESPN-a, The Independenta i brojnih modnih blogova, sastavili su vlastite ljestvice, koje se često drastično razlikuju. Tako je, primjerice, britanski The Independent na prvo mjesto postavio gostujući dres Curacaoa, debitanta na prvenstvu, hvaleći njegovu savršenu kombinaciju nježne žute boje, plavih rukava i retro Adidasovog loga. ESPN je, pak, pobjednikom proglasio Urugvaj i njihovu ezoteričnu gostujuću garnituru. Ta šarolikost mišljenja dokazuje da ne postoji univerzalni recept za savršen dres.

Ovogodišnje prvenstvo ponovno je potvrdilo dominaciju velikih brendova, no čini se da je Adidas odnio pobjedu nad Nikeom u očima većine kritičara. Njemački gigant oslonio se na provjerenu formulu nostalgije, vraćajući elemente iz osamdesetih i devedesetih koji su izazvali oduševljenje starijih navijača. Povratak "Trefoil" logotipa na gostujuće dresove prvi put nakon 36 godina, kao i dizajni koji odaju počast povijesnim uspjesima, pokazali su se kao pun pogodak. Njemački domaći dres izravna je posveta onome iz 1994., meksički oživljava složeni aztečki uzorak iz 1998., dok Argentina ostaje vjerna svojim klasičnim prugama, s tek suptilnim gradijentom koji simbolizira tri osvojene svjetske titule. Adidasov pristup bio je jasan: ne popravljaj ono što nije pokvareno, već to oplemeni modernom tehnologijom i suptilnim detaljima koji pričaju priču.

S druge strane, Nike je krenuo eksperimentalnijim putem, što je rezultiralo nekim od najkontroverznijih dresova na turniru. Osim već spomenutog hrvatskog dresa, kritike je izazvao i američki domaći dres s horizontalnim valovitim prugama, opisan kao dizajn koji se "previše trudi biti konceptualan, a premalo nosiv". Čak su i inače besprijekorni Francuzi dobili dres s dijagonalnim uzorkom koji nije svima sjeo. Dodatni problem za Nike pojavio se u vidu tehničkog nedostatka - vidljivog šava na ramenima koji je uočen na dresovima Engleske, Francuske i Urugvaja. Iako iz tvrtke tvrde da to ne utječe na performanse, za proizvod koji košta preko 100 eura, takvi detalji narušavaju dojam. Puma se smjestila negdje u sredini, s nekoliko vrlo hrabrih, gotovo psihodeličnih kreacija poput gostujućeg dresa Austrije.

Najbolji dresovi ovog prvenstva su oni koji nadilaze svoju osnovnu funkciju i postaju platno za nacionalni identitet, pričajući priče o umjetnosti, kulturi i povijesti. Dizajneri su crpili inspiraciju iz najneočekivanijih izvora, pretvarajući sportske majice u prava mala umjetnička djela. Vjerojatno najupečatljiviji primjer je gostujući dres Belgije, pastelna ružičasto-plava kreacija inspirirana radovima slavnog nadrealističkog slikara Renéa Magrittea. Gostujuća garnitura Argentine prekrivena je, pak, motivima iz "Fileteado Porteño", tradicionalne narodne umjetnosti iz Buenos Airesa, dok španjolski gostujući dres krasi suptilni uzorak vinove loze preuzet iz iluminacija na drevnim književnim rukopisima.

Kulturne reference utkane su u brojne dresove. Gostujući dres Meksika ima cik-cak uzorak koji referira na vanjska stubišta ("Azoteas") na tradicionalnim meksičkim građevinama. Kolumbijski domaći dres krije motiv leptira kao posvetu književniku Gabrielu Garcíji Márquezu, dok norveški dres u križu zastave ima utkan uzorak s drvoreza iz vikinške crkve iz 12. stoljeća. Francuska je otišla korak dalje, obojivši svoj gostujući dres u zelenkastu nijansu inspiriranu bakrenom patinom Kipa slobode, poklona Francuske Sjedinjenim Državama. Čak su i debitanti iskoristili priliku za promociju svoje kulture. Dres Curacaoa inspiriran je šarenim fasadama zgrada u glavnom gradu Willemstadu, dok senegalski uzorci evociraju ručno oslikane "Car Rapide" autobuse iz Dakara.

Koliko je izbor najljepšeg dresa subjektivan, najbolje pokazuje usporedba ljestvica različitih medija. Dres koji jedan portal kuje u zvijezde, drugi će bez milosti proglasiti promašajem. Fantastičan primjer je gostujući dres Urugvaja. Za ESPN, to je "ezoteričan, fantastičan i nevjerojatno cool" pobjednik turnira. Za The Independent, to je tek "američki dres" koji treba odbaciti bez puno razmišljanja. Sličnu sudbinu doživio je i argentinski gostujući dres. ESPN ga hvali kao "jedinstven dizajn", dok ga The Independent svrstava na 93. mjesto uz kratak komentar: "Napadno, na loš način." Ni pobjednik The Athletica, Gana, nije prošao bez kritika. Dok jedni cijene "ludost" dizajna s paukovom mrežom, drugi ga jednostavno nazivaju "neredom". Ova neslaganja pokazuju da u svijetu sportske mode ne postoje čvrsta pravila - ono što je za nekoga remek-djelo, za drugoga je kič.

Za hrvatske navijače, ovo Svjetsko prvenstvo označava kraj jedne ere. Nakon godina suradnje, ovo je posljednji turnir na kojem će Vatreni nositi dresove s Nikeovim potpisom. Od iduće sezone započinje novo partnerstvo s Adidasom, a u javnost su već procurile prve vizualizacije budućih garnitura, izazvavši podijeljene reakcije. Prema neslužbenim informacijama, domaći dres zadržat će prepoznatljive crveno-bijele kvadrate, ali s revolucionarnim dodatkom - motivima glagoljice utkanim u crvena polja. Gostujuća garnitura trebala bi biti plave boje s grafikom inspiriranom tradicionalnom hrvatskom čipkom. Ovi prijedlozi signaliziraju smjer u kojem Adidas želi ići, spajajući nacionalni sportski simbol s dubljim elementima kulturne baštine.