Nevjerojatna priča iz Srbije: Petoligaš doveo zvijezde koje su igrale Ligu prvaka!

Dok se većina nogometnih transfera ovoga ljeta odvija u najjačim europskim ligama, jedna nesvakidašnja priča stiže iz srpskog niželigaškog nogometa. Kačer iz Belanovice, klub koji se natječe u Međuopćinskoj ligi Kolubara – skupina Zapad, posljednjih je dana postao jedna od najzanimljivijih tema u regionalnim sportskim krugovima nakon što je doveo nekoliko nogometaša s impresivnim životopisima.

Klub je najprije predstavio Miloša Bosančića, Milana Lukača i Jagoša Vukovića, a ubrzo je uslijedilo još jedno veliko iznenađenje – dolazak Marka Devića, bivšeg ukrajinskog reprezentativca i igrača s bogatim međunarodnim iskustvom.

Posebnu pozornost privukao je Miloš Bosančić, koji u Kačer nije stigao samo kao nogometaš. Nekadašnji veznjak Partizana, Crvene zvezde, OFK Beograda, Čukaričkog, Voždovca i Rada preuzeo je dužnost predsjednika kluba te će istodobno sudjelovati i na terenu. Tijekom karijere Bosančić je nastupao i u inozemstvu, a najveći uspjeh ostvario je sa Slovanom iz Libereca, s kojim je osvojio naslov prvaka Češke.

Uz njega je stigao i iskusni vratar Milan Lukač. Tijekom karijere branio je za Mladost iz Bačkog Jarka, Žarkovo, Srem, Čukarički, Partizan i OFK Beograd, a iskustvo je stjecao i u grčkom AEK-u te turskom Akhisaru. Lukač je upisao i nastup za seniorsku reprezentaciju Srbije, što dovoljno govori o njegovoj kvaliteti.

Obrambenu liniju predvodit će Jagoš Vuković, igrač koji iza sebe ima možda i najbogatiju međunarodnu karijeru među novim pojačanjima. Nastupao je za Crvenu zvezdu, Rad, Vojvodinu i IMT, ali i za niz poznatih europskih klubova poput PSV Eindhovena, Rode, Konye, Olimpiakosa i Verone. Dres reprezentacije Srbije nosio je osam puta.

No ni tu nije bio kraj transfernim iznenađenjima. U Belanovicu je stigao i Marko Dević, nogometaš kojeg ljubitelji nogometa pamte po odličnim igrama u Ukrajini. Rođen 1983. godine, karijeru je započeo u Zvezdari, a potom igrao za Železnik, Radnički Beograd i Voždovac prije odlaska u Ukrajinu. Ondje je izgradio zapaženu karijeru nastupajući za Volin, Metalist i Šahtar, a kasnije je nosio dresove Rubina iz Kazanja, Al Rayyana, Rostova, Vaduza i Sabaha.

Dević je za reprezentaciju Ukrajine skupio čak 35 nastupa, što njegov dolazak u klub iz jednog od najnižih rangova srpskog nogometa čini još impresivnijim.

Zanimljivo je da se ambiciozni projekt u Kačeru ne odnosi samo na igrački kadar. Iz kluba su otkrili kako ih očekuju i značajna ulaganja u infrastrukturu. Travnjak je trenutačno u vrlo lošem stanju i pred upravom je ozbiljan posao uređenja igrališta i klupskih sadržaja. Upravo zato dolazak ovakvih imena dodatno dobiva na težini jer pokazuje da u Belanovici postoji jasna želja za stvaranjem ozbiljnog sportskog projekta.

Iako se natječe daleko od profesionalne scene, Kačer je u samo nekoliko dana uspio privući pozornost kakvu mnogi klubovi višeg ranga mogu samo poželjeti. Hoće li zvučna pojačanja donijeti i rezultatski iskorak, ostaje za vidjeti, no jedno je sigurno – malo tko je očekivao da će upravo klub iz Međuopćinske lige Kolubara ovoga ljeta postati jedna od najzanimljivijih nogometnih priča u regiji.