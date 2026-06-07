Svjetski prvak gradi zvijer od 42 milijuna funti, jahta će imati boksački ring i Versace interijer

Svjetski prvak u teškoj kategoriji, neponovljivi Tyson Fury, poznat po svom ekstravagantnom stilu jednako kao i po razornim udarcima u ringu, odlučio je podići ljestvicu luksuza na potpuno novu razinu. Prema navodima britanskih medija, "Kralj Cigana" ulaže nevjerojatnih 42 milijuna funti u izgradnju superjahte po narudžbi, koja će biti poklon samome sebi za buduću mirovinu. Ovaj potez ne samo da potvrđuje njegov status jedne od najvećih sportskih zvijezda današnjice, već i otkriva njegovu želju da, nakon što konačno objesi rukavice o klin, sa svojom suprugom Paris i njihovo sedmero djece oplovi svijet. Izvor blizak boksaču otkrio je kako je Fury oduvijek gajio strast prema jahtama, redovito ih unajmljujući za obiteljske odmore, no sada je odlučio da je vrijeme za vlastito plovilo, i to ne bilo kakvo. Inspiracija za ovaj megalomanski projekt navodno je došla nakon što je ponovno pogledao kultni film "Vuk s Wall Streeta", a poznato je da Fury, kada nešto odluči, ne radi stvari polovično. Projekt je već u poodmakloj fazi, s gotovim dizajnom, a očekuje se da će proizvodnja trajati između 16 i 18 mjeseci, nakon čega će u svjetskim morima zaploviti brod dostojan kralja.

Detalji koji su procurili u javnost uistinu su impresivni i svjedoče o beskompromisnom luksuzu koji Fury želi za sebe i svoju obitelj. Unutrašnjost jahte bit će u potpunosti opremljena namještajem i detaljima s potpisom slavne modne kuće Versace, a navodno je već naručena i posebna kolekcija jedriličarske odjeće istog brenda za cijelu obitelj. Kako bi i tijekom dugih plovidbi ostao u vrhunskoj formi, Fury je zahtijevao da se na jahti izgradi i manja, ali potpuno opremljena boksačka dvorana. Za zabavu djece, ali i odraslih, na jahti će se nalaziti i golemi vodeni park na napuhavanje, dok će se za opuštanje pobrinuti prostrana paluba za sunčanje i jacuzzi s panoramskim pogledom. U jednom trenutku, Furyjeva mašta otišla je toliko daleko da je razmišljao i o nabavi vlastite podmornice koja bi bila dio opreme jahte. Od te ideje su ga, navodno, odgovorili prijatelji, podsjetivši ga na njegovu impozantnu visinu od 206 centimetara, zbog koje bi mu boravak u skučenoj podmornici bio prilično neudoban.

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Iako službena potvrda imena i tehničkih specifikacija Furyjeve nove jahte još uvijek nije stigla, u nautičkim krugovima sve se glasnije šuška da bi se moglo raditi o plovilu "Night Fury II", koje je porinuto u travnju ove godine, a vlasnicima isporučeno u lipnju. Riječ je o prvoj jahti izgrađenoj na inovativnom dizajnu Atlantique 43MT/3, s čeličnim trupom i aluminijskim nadgrađem, dugačkoj 43 metra. Detalji jahte "Night Fury II" otkrivaju da je njezin vanjski dizajn inspiriran fluidnim i prirodnim oblicima školjke, bez oštrih rubova, što joj daje jedinstvenu siluetu koja spaja eleganciju klasične jedrilice s moćnim izgledom motorne jahte. Posebno se ističe krmeni dio dizajniran u stilu jedrilica, gdje se nalazi centralni bazen okružen prostorom za sjedenje u obliku slova C. Cijeli taj dio smješten je iznimno blizu vodene linije, na samo 50-ak centimetara iznad površine mora, a dodatni osjećaj stapanja s okolinom pružaju dva bočna krila koja se mogu rasklopiti. S unutarnjim volumenom od 462 bruto tone i tri palube, ova jahta nudi nevjerojatnu prostranost i komfor. Kapacitet jahte predviđen je za smještaj deset gostiju u pet luksuznih kabina.

Ova najavljena investicija samo je kruna Furyjevog odnosa s morem i luksuznim plovilima. Boksač već posjeduje impresivnu 41,8 metara dugu jahtu imena "iRama", izgrađenu 2009. godine u turskom brodogradilištu Concept Marine. Prije nego što je prešla u njegovo vlasništvo, nosila je ime "Elisea Nova", a Fury ju je nakon kupnje temeljito preuredio. Jahta "iRama" može ugostiti 12 gostiju, a pokreću je dva snažna MTU motora koji joj daju iznenađujuće visoku maksimalnu brzinu od 21 čvora. Opremljena je jacuzzijem i bogatom paletom "igračaka" za vodu, uključujući dva Sea-Doo jet-skija, opremu za ronjenje, skije za vodu i daske za wakeboard. Kada je obitelj Fury ne koristi, luksuznu superjahtu koja se gradi od nule moguće je unajmiti po cijeni od otprilike 160.000 dolara tjedno. Fury je često viđen kako s obitelji uživa na njoj, posebno na Mediteranu, gdje su krstarili uz obale Francuske i Italije, odmarajući se nakon njegovih iscrpljujućih mečeva.

Tyson Fury si compra uno yacht da 48 milioni di euro con dentro palestra da pugilato e un mini parco acquatico https://t.co/KU5TlvPDGD — Corriere della Sera (@Corriere) June 7, 2026

Furyjeva fascinacija morem i svijetom superbogatih dovela ga je i do jedne od najbizarnijih ponuda u povijesti sporta. Prije nekoliko godina otkrio je kako mu je jedan arapski šeik ponudio nevjerojatnih 120 milijuna dolara za revanš meč protiv Vladimira Klička, ali pod jednim nevjerojatnim uvjetom: borba bi se održala na šeikovoj privatnoj superjahti, isključivo za 120 probranih gostiju, bez televizijskog prijenosa. Šeik je planirao prodati 120 ulaznica po cijeni od milijun dolara po komadu. Iako je ponuđeni iznos bio deset puta veći od njegovog tadašnjeg prosječnog honorara, Fury je ponudu odbio.

- Navijači bi nas izviždali. Revanš s Kličkom treba vidjeti cijeli svijet, a ne stotinu bogataša - rekao je tada boksač.