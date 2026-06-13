VIDEO Incident u BiH: Poslije utakmice protiv Kanade izbio sukob s Hrvatima

Nogometaši BiH i Kanade odigrali su u Torontu 1:1 u prvom ogledu na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu, a za vrijeme i poslije utakmice u BiH su vladale visoke tenzije.

Nijedan grad u Bosni i Hercegovini nije službeno zabranio gledanje utakmica reprezentacije BiH, ali su se općine Vitez i Kiseljak našle u središtu kontroverze zbog odbijanja izdavanja dozvola za organiziranje javnih fan zona na glavnim gradskim trgovima. Neki gradovi poput Jajca su organizirali fan zonu u kojoj će se pratiti utakmice BiH i Hrvatske na Mundijalu.

Međutim, nakon dvoboja BiH protiv Kanade dogodio se incident u Travniku. Naime, došlo je do sukoba između navijača Hrvatske i BiH, ali brza reakcija policije srećom je spriječila tučnjavu i veće incidente, kako javlja portal Centralna.