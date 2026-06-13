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REAGIRALA POLICIJA

VIDEO Incident u BiH: Poslije utakmice protiv Kanade izbio sukob s Hrvatima

Centralna.ba
VL
Autor
Stjepan Meleš
13.06.2026.
u 08:34

Nijedan grad u Bosni i Hercegovini nije službeno zabranio gledanje utakmica reprezentacije BiH, ali su se općine Vitez i Kiseljak našle u središtu kontroverze zbog odbijanja izdavanja dozvola za organiziranje javnih fan zona na glavnim gradskim trgovima.

Nogometaši BiH i Kanade odigrali su u Torontu 1:1 u prvom ogledu na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu, a za vrijeme i poslije utakmice u BiH su vladale visoke tenzije.

Nijedan grad u Bosni i Hercegovini nije službeno zabranio gledanje utakmica reprezentacije BiH, ali su se općine Vitez i Kiseljak našle u središtu kontroverze zbog odbijanja izdavanja dozvola za organiziranje javnih fan zona na glavnim gradskim trgovima. Neki gradovi poput Jajca su organizirali fan zonu u kojoj će se pratiti utakmice BiH i Hrvatske na Mundijalu.

Međutim, nakon dvoboja BiH protiv Kanade dogodio se incident u Travniku. Naime, došlo je do sukoba između navijača Hrvatske i BiH, ali brza reakcija policije srećom je spriječila tučnjavu i veće incidente, kako javlja portal Centralna.

Ključne riječi
Bosna i Hercegovina Hrvatska SP 2026. Travnik

Komentara 33

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ZV
zvonimirkraljic98
09:07 13.06.2026.

Je li informacija o zabrani istinita?

Avatar .Primarius
.Primarius
09:08 13.06.2026.

...valjda je to da građanska BiH o kojoj Haški krivokletnk drobi...dok umeđuvremenu traži čekove australskih Hrvata....

Avatar Navijač
Navijač
09:20 13.06.2026.

Svatko tko je gledao utakmicu mogao je vidjeti da su bosanci tamo zalutali. A ponašaju se baš kao primitivci. U Vitezu i Kiseljaku su počinili teške ratne zločine, kao i u mnogim mjestima u Bosni pogotovo središnjoj.

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