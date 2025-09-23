Hana (13) je državna prvakinja u - ribolovu. Otkrila nam je koju ribu joj je najteže uloviti

Hrvatska je dobila novu državnu prvakinju u lovu ribe na plovak u kategoriji U15 – trinaestogodišnju Hanu Horvat iz Preloga. Državno prvenstvo odnosno Hrvatska liga mladeži podijeljena na tri dobne kategorije, U15, U20 i U25, a sastoji se od osam natjecateljskih kola. Četiri kola odigrana su na Bosutu kod Vinkovaca, dva na Banovoj, jezeru koje koristi kutinska Petrokemija, a dva kola u Žabniku, na domaćem terenu u Haninu Međimurju. Hana je zlatna, srebrni je Filip Mikulaj, a brončani Josip Gašpir. Sve troje ujedno ulaze i u državnu reprezentaciju u toj kategoriji, a Hana je skupila čak 17 bodova više od drugoplasiranog Filipa.

– Ribolov sam zavoljela na svojem prvom natjecanju u Palovcu, na kojem me zapazio Alan Perko, naš poznati odlikovani ribolovac, i pozvao me da se pridružim klubu TSH Čakovec. Tada sam imala osam godina i bila sam najmlađi natjecatelj i jedina djevojčica, dok su ostali natjecatelji bili seniori. Za vrijeme korone tata Dario je mene i brata Ivana često vodio na Perutnicu i Hubertovu grabu na ribolov, to su nam bila najbliže lokacije, kao i prostor Marine, gdje često treniramo u zimskom razdoblju i pripremamo se za početak lige koja traje od ožujka do listopada – kaže nam Hana koja osim u Hrvatskoj ligi, lovi i u Međimurskoj. I tata i djed bili su, dodaje, amaterski ribolovci koji su ljubav prema tom sportu prenijeli na nju i brata koji je ubrzo odustao od ribolova, jer su ga više zanimale druge stvari, a Hana i tata uključili su se u natjecanja.

– Nedavno nam se pridružio i stric Igor, koji često i mojeg bratića Brunu i sestričnu Luciju vodi na ribolov, pa smo baš prava ribička obitelj – smije se.

Fizička je kondicija, objašnjava nam, vrlo važna jer za vrijeme ribolova puno radi i rukama i nogama.

– Treba biti u dobroj formi jer se mora tri sata pravilno raditi s priborom. U ribolovu je jako važno i znanje. Treva poznavati vodu i znati koja se vrsta ribe lovi, a i što pojedina riba voli jesti jer hrana ima veliku ulogu. Oprema ne toliko, ali ako imaš više pribora, ribolov je lakši. Postoje različite vrste štapova za lov različitih vrsta, a kvalitetnija oprema ne znači da ćete odmah imati i bolje rezultate. Imam skuplje štapove jer su oni lakši što mi pomaže kad ribolov traje više sati zbog moje ozljede ruke i fizičke građe – napominje Hana, koju na svakom koraku podržavaju roditelji Maja i Dario.

Ribolov je skup sport, hranu i mamce za natjecanja osigurava klub, a potrebni su, naravno, i štapovi, šteke, mečevi, kederice, držači, podmetači, čuvarice, plovci, roleri i još mnogo toga što, veli, ribolovac jednostavno mora imati.

– Najčešće se lovi vikendom, pa onda škola ne trpi toliko, ali moji nastavnici imaju razumijevanja kad moram izostati petkom zbog treninga. Do sada sam bila odlikaš i prolazila s 5,0 jer mi roditelji uvijek govore da je škola najvažnija, a da je ribolov na drugom mjestu – ističe.

Dobila je i klasifikaciju Hrvatskog olimpijskog odbora, pa i to, smije se, pomaže pri opravdavanju izostanaka u školi.

– Osim ribolova bavim se i karateom koji je sjajan za održavanje fizičke kondicije. Imam smeđi pojas. U slobodno vrijeme volim crtati, slušati glazbu i igrati odbojku. To su sve stvari koje me opuštaju – otkriva nam.

Najdraža riba joj je patuljasti somić, koji većina natjecatelja ne voli jer ima bodlje.

– Moja je prednost u tome što ih skidam s udice brže od drugih, pa su mi drugi rekli da somiće skidam brže nego oni drugu ribu. Nema neke razlike između toga koju je ribu lakše, a koju teže uloviti, ali mislim da je najteže uloviti tolstolobika jer on se ne hrani mamcima koje mi imamo, nego muljem na dnu, pa se ni ne boduje ako se ulovi na natjecanju – kaže.

Sad kad je Hrvatska liga mladeži završila, počinje jesenski i zimski dio priprema koji uključuje odlaske na vodu, održavanje kondicije, pripremu pribora i sistema, a na proljeće opet započinju natjecanja u Hrvatskoj ligi mladeži.

– Iako sam svojim sadašnjim plasmanom osigurala nastup na sljedećem Svjetskom prvenstvu, moram u toj godini ponovno loviti i ligu. Ovo će mi biti treće Svjetsko prvenstvo, nastupila sam 2023. u Portugalu kao najmlađa natjecateljica u povijesti Svjetskog prvenstva, a prošle godine u Srbiji. Uz mene će na Svjetskom prvenstvu nastupiti i nekoliko mojih klupskih kolega, pa se nadamo i dobrom rezultatu – veli Hana.