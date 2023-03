Hakimi je suočen sa teškim optužbama. Djevojka na sudu ispričala detalje zlostavljanja

Marokanski reprezentativac i zvijezda PSG-a, Achraf Hakimi, službeno je optužen od strane francuskog tužilaštva u Nanterreu za silovanje jedne djevojke čije je ime ostalo anonimno. Francuski mediji izvijestili su kako je 24-godišnja žrtva silovanja pred sucem istrage svjedočila u nedjelju, 26. veljače. Prema njenim riječima, u kontaktu je s Hakimijem bila putem poruka na Instagramu od 16. siječnja ove godine, a vidjeli su se 25. veljače.

Tada je Hakimi po nju poslao vozilo Ubera, kako bi je doveo u njegov dom u kojem je tada bio sam, iskoristio se situacija dok je njegova supruga Hiba bila na odmoru sa djecom u Dubaiju. Nakon teških optužbi, supruga se odlučila razvesti od nevjernog supruga, proces rastave je u tijeku.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- U njegovom domu stvari su se otele kontroli. ljubio me u usta, maknuo mi odjeću s grudi, iako sam rekla da ne želim da to radi. Dirao me po vagini, iako nisam željela da to radi - rekla je navodna žrtva.

U pokušaju da završi maltretiranje, djevojka je čak udarila Hakimija. Igračev odvjetnik tvrdi kako su optužbe lažne, te da njegov klijent normalno trenira s PSG-om, trener Galtier nije želio komentirati ovaj događaj.

Hakimijev brak prolazi kroz teške trenutke i vjerojatno ga neće uspjeti spasiti. Njegova supruga nije se oglašavala, ali je izbrisala neke od zajedničkih fotografija na društvenim mrežama.