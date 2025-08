Hajduku se smiješi jesen u Europi! Izbjegli velikane i izvukli najlakšeg mogućeg suparnika

Hajduk je sjajno prošao. Pored Fiorentine ili turskih Bešiktaša odnosno Bašakšehira koji su bili među potencijalnim suparnicima, bijeli su uboli "bingo". Jer, dogodi li se da Hajduk prođe albanski Dinamo City u dvomeču trećeg pretkola Konferencijske lige, u završnom boju za ulazak u skupine toga natjecanja igrat će protiv pobjednika duela između danskog Silkeborga i poljske Jagiellonije. Prvi dvoboj planiran je za 21. kolovoza na gostovanju, dakle u Danskoj ili Poljskoj, a uzvrat bi se trebao odigrati tjedan dana kasnije na Poljudu. Moguće je da krovna europska nogometna federacija pomakne utakmice na utorak ili srijedu, ali to će se eventualno dogoditi ako klubovi ili sama Uefa prosude da je to nužno učiniti.

Dakle, Hajduk čekaju Dinamo City pa onda Silkeborg ili Jagiellonia. To je, usuđujemo se reći, najlakši mogući put za splitski klub do europskih skupina prvi put nakon 15 godina. Podsjetimo, Hajduk je zadnji puta europske skupine igrao još u sezoni 2010./11. kada su u skupini Europske lige na Poljud dolazili atenski AEK, belgijski Anderlecht i ruski Zenit. Sada je Hajduk izvukao najlakšeg mogućeg, po koeficijentu nositelja najslabijeg para koji mu je bio na skraćenoj listi potencijalnih suparnika. Nositelj tog para, poljska Jagiellonia ima najslabiji koeficijent od svih nositelja (14.000), dok je Silkeborg na koeficijentu 6.796, a to je slabiji od Hajdukovog. Reklo bi se - meč-lopta, s uzvratom na punom Poljudu...

Rijeka, koja je nešto ranije danas saznala da će je, ako prođe irski Shelbourne, u playoff-rundi Europske lige čekati bolji iz ogleda između grčkog PAOK-a i austrijskog Wolfsbergera, sad zna i protiv koga bi mogla zaigrati ako od Shelbournea ispadne. Dogodi li se, po nama, prvorazredna senzacija pa Irci prođu u doigravanje Europske lige, Rijeka će u doigravanju za Konferencijsku ligu igrati protiv pobjednika dvoboja 3. pretkola tog natjecanja između Vikingura s Farskih Otoka i Linfielda iz Sjeverne Irske. Prva bi utakmica bila 21. kolovoza na Rujevici, a uzvrat tjedan dana kasnije na gostovanju. No, objektivno, Rijeka je jača od Shelbournea, pa smo dojma da na (rano) spuštanje u Konferencijsku ligu na Rujevici ni ne računaju.