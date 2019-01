Hajdukovac iz Zagreba: Pobjeda protiv Šahtara neće nas dići u nebesa

I u taboru Hajduka igrači broje dane do povratka, sad se to već jako primaklo, ali baš ti zadnji najsporije prolaze. I Hajduk je, kao i Dinamo, stigao 10. siječnja i u subotu se vraća kući iz Turske. U Hajdukovu hotelu osjeti se zadovoljstvo, kako i ne bi kad su odigrali dvije jako dobre utakmice, slavili su protiv bukureštanskog Dinama, a onda i protiv velikog Šahtara iz Donjecka koji su pobijedili s 4:1. Približio se taj kraj priprema, jeste li zadovoljni odrađenim, pitamo Frana Tudora.

Bore se za Europu

– Jesam, dobro se radilo, puno se radilo na taktici. Imamo puno mladih igrača i mislim da igramo dobar, moderan nogomet. Ovaj rezultat protiv Šahtara možda može, ali i ne mora pokazati kakvi smo. No uvijek je lijepo pobijediti Šahtar, nije to mala momčad, a 4:1 jako je dobar rezultat – kazao je igrač Hajduka.

Mogla bi vas zbog tih dobrih partija dočekati u Splitu euforična očekivanja.

– Ma ne, ne. Ovo su samo pripreme, znalo se i prije na njima gubiti i pobjeđivati i neće nas sad ta pobjeda dići u nebesa.

Izgleda li Hajduk bolje nego jesenas?

– Izgledamo bolje, doista igramo jako dobro, nadam se da će to tako izgledati i kad počne liga jer to je, na kraju, ogledalo svega. Nadam se da se možemo dići kroz proljeće i dočekati kraj prvenstva u borbi za Europu.

Četiri ste godine u Hajduku, ovo su vam četvrte pripreme u Antalyi. Jesu li i zadnje s obzirom na to da vam istječe ugovor na ljeto, a novi s Hajdukom još niste potpisali?

– A ne znam, vidjet ćemo. Ugovor mi istječe, ali još ne znam što će biti. Puno se priča, razgovaram sa sportskim direktorom i menadžerom pa ćemo vidjeti koja je najbolja opcija za moju budućnost. Kad ja nešto saznam, saznat će i klub.

Imate već sad pravo pregovarati s mogućim budućim poslodavcima, za vas zainteresiranim klubovima.

– Da, sad i službeno to smijem. Razgovaram s nekim klubovima, razgovaram s Hajdukom.

Koja je vaša želja, ostanak s novim ugovorom ili odlazak?

– Volio bih ići u inozemstvo, ali nije mi hitno i zasad je sve otvoreno, ništa više u ovom trenutku ne znam ni sam.

Tudor je uglavnom igrao desnog beka, ali svjetske zvjezdane trenutke doživio je u reprezentaciji koja je 2017. u SAD-u svladala Meksiko, a on je zabio gol.

– Najviše sam igrao beka, ali bio sam i krilo, no uglavnom sam igrao po desnoj strani, malo otraga, malo naprijed. Mijenja se od trenera do trenera. Eto, u reprezentaciji sam bio krilo, sad sam ovdje otraga, to sam bio i u mlađim kategorijama, tako da je to pomalo vječita enigma – uz smiješak će dečko iz zagrebačkih Dugava.

Već ste bili u inozemstvu, nakon Dinama pa Zagreba otišli ste u Grčku.

– Bio sam godinu dana u Panathinaikosu i to mi je donijelo dodatno iskustvo. Vani je sve drukčije i mislim da je dobro u karijeri iskusiti i nešto drukčije i skupljati novo iskustvo, vidjeti drukčiji život. Karijera nogometaša je zapravo kratka, 10-15 godina i to treba iskoristiti na najbolji mogući način.

Na život u Splitu ste naviknuli? Ne nedostaje vam Zagreb, roditelji su vam i dalje u Dugavama?

– Da, obitelj i dalje tamo, ali navikao sam.

U Hajduku ste odigrali 125 utakmica, ima li neka koja vam je najdraža?

Debi protiv Rijeke - najdraži

– Najdraži mi je bio moj debi protiv Rijeke kod tadašnjeg trenera Vučevića, doduše izgubili smo na Poljudu s 1:2. No, izdvojio bih još i pobjedu protiv Dinama, bilo je 1:0 i zabio sam gol, tada je trener bio Burić.

Onda valjda postoji i najgora?

– Hm, mislim da je poraz od Dinama u kupu u Maksimiru, izgubili smo 0:4. Dobro smo krenuli, stisnuli i iz kontre nam je Brekalo zabio već u trećoj minuti. Tu smo morali ići na sve ili ništa, krenuli smo otvoreno, bio je nekakav centaršut Milića s lijeve strane, Nižić je išao “čitati”, krivo procijenio i Brekalo je izašao sam na našeg golmana i zabio.

Imate li kakvog nogometnog uzora?

– Volio sam Thierryja Henryja dok je bio u Arsenalu i tu zlatnu generaciju Arsenala, obožavao sam ih. I takav mi se nogomet sviđa. A kao trener Pep Guardiola prikazuje mi možda i najbolji nogomet – kazao nam je Tudor.

