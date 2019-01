Preminuo bivši trener Hajduka, bugarska legenda Ivan Vucov

U petak je u Bugarskoj u 80. godini preminuo Ivan Vucov, bivši trener splitskog Hajduka i nekadašnji izbornik bugarske nogometne reprezentacije.

Vucov je tijekom igračke karijere sakupio 24 nastupa za najbolju bugarsku reprezentaciju te je predstavljao svoju zemlju kada je prvi put nastupila na Svjetskom prvenstvu u Engleskoj 1966. godine da bi se sredinom 70-ih godina prošlog stoljeća počeo baviti trenerskim poslom.

U dva je navrata bio bugarski izbornik, prvi put od 1982. do 1986. kada se povukao nakon što je s reprezentacijom stigao do osmine finala SP-a u Meksiku, a drugi put od 1989. do 1991. U međuvremenu je u sezoni 1987/88. vodio Hajduk i to od drugog kola pa sve do četiri kola prije kraja, kada ga je na klupi bijelih zamijenio Petar Nadoveza.

Po povratku u Bugarsku nastavio je obnašati trenerske dužnosti, a jedno vrijeme krajem devedesetih godina prošlog stoljeća Ivan Vucov bio je glavni tajnik Bugarskog nogometnog saveza.

Sahrana Ivana Vucova bit će u Bugarskoj.

