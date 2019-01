Hajduk razbio prvaka Ukrajine!

Sastav Hajduka za pripremnu utakmicu sa Šahtarom. 🔜⚽️🥅🎬🏳🏳🏳🔴🔵 #matchday #preseason #belek #turkey #hajduk #shakhtardonetsk #samohajduk

A post shared by HNK Hajduk Split (@hnkhajduk) on Jan 22, 2019 at 5:11am PST