Hajduk želi Gattusa zamijeniti hit trenerom HNL-a? Reić: 'Već pregovaraju s njim'

Hajduk i Istra su utakmicu 22. kola Hrvatske nogometne lige odigrali bez pobjednika. Na pulskom stadionu konačan je rezultat bio 1-1. Prvi je gol postigao Vinko Rozić u 13. minuti, a Hajduk je izjednačio pogokom Abdoulieja Sanyanga iz zaleđa u 29. minuti susreta. Nakon utakmice rečeno je da na stadionu nije bilo struje zbog čega VAR nije radio, a linijski je sudac propustio označiti nedopuštenu poziciju. Uz pobjedu Rijeke protiv Osijeka (0-2), bijeli su sada drugi na ljestvici s bodom manje od jadranskih im rivala te tri boda više do Dinama.

Analitičar HRT-a Zdravko Reić komentirao je igru splitskog kluba u emisiji Studio 4. Najprije je spomennuo gol za izjednačenje. "Sigurno je da je bilo zaleđe, a zaleđe nije svirano. I sada sam čitao neke postove uvaženih ljudi iz Dinamove okoline pa kažu 'brutalna greška i pljačka'. Poručio bih ovima iz Dinama da se sjete onoga što je bilo u Bjelovaru. Isto nije bilo VAR-a", kazao je Reić pa se osvrnuo na loše rezultate.

"Hajduk igra slabo, to nitko ne može osporiti. Na udaru je Gattuso, sada ga još podržavam. Neću mu savjetovati da stavi ovog ili onog igrača, ali držim da je on jedini mostobran za uspjeh Hajduka. Dočekale su me ovdje u Zagrebu vijesti iz jednog poznatog restorana, da je na sastanku bio Mario Kovačević, navodno su pregovarali već unaprijed da bi došao kao zamjena za Gattusa", smatra Reić.

Mario Kovačević radi impresivan posao sa Slaven Belupom. U drugom dijelu sezone upisao je dvije pobjede i dva remija. Od toga je najznačajnije 1:1 s Hajdukom na Poljudu. U Koprivnicu je stigao početkom rujna, a ugovor mu vrijedi do 2027. godine. U prosincu je imao ponudu is saudijskog Al-Faisalyja, ali odlučio je ostati u hrvatskome klubu i nastaviti izvrstan rad u HNL-u.