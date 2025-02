Zar se nekoga boji? To što nekoć ugledni sudac radi u Hrvatskoj nema baš nikakvog smisla

Imali smo razne sudačke eksperte, bivše suce koji su analizirali kvalitetu suđenja u našoj ligi, njihove procjene, iznosili svoj stav, govorili je li po njima sudac u pojedinoj situaciji donio dobru ili pogrešnu odluku. Nismo se uvijek slagali ni s ranijim stručnjacima, još od Matea Beusana pa sve do Marija Strahonje, no ljudi su imali svoje mišljenje, zbog toga su i bili analitičari.

No, sadašnji analitičar svoje konkretno mišljenje uglavnom ne iznosi, daje nekakve paušalne ocjene umjesto konkretnih odgovora, izbjegava ih i kad ga se ponovno pita o istom slučaju. Damir Skomina doveden je iz Slovenije, bio je ugledni međunarodni sudac i kao stranac je valjda neovisan. Zbog toga je i doveden na Maxsport, kako bi dao stručno i neovisno mišljenje. No, to ćete od njega jako teško dobiti, neprestano izbjegava konkretne odgovore u pojedinim slučajevima, uglavnom štiti suce i kad loše odrade posao, pronalazi im olakotne okolnosti.

Komentiranje nogometnog suđenja u Hrvatskoj očito mu je zgodan hobi, u Sloveniji nema nikakav angažman u savezu ili njihovoj sudačkoj organizaciji. Očekivali smo puno od njega, a dobivamo uglavnom – ništa.

Po Skomini ispada da imamo sjajne suce koji jako malo griješe, a ako im se i dogodi onda im Skomina često nađe opravdanje. A svi vidimo da suđenje nije dobro, da ima puno grešaka. Krivih procjena ima na svakoj utakmici, ali nije važan pokoji krivo procijenjen prekršaj na centru, krivo pokazan aut. Suci su ljudi i griješe kao i svi mi. No, Skomina je doveden da bi govorio o tim greškama, za to je uostalom i plaćen.

Ako misli da je neki igrač Dinama zaslužio žuti ili crveni karton onda neka to i kaže, zašto ne reći da je sudac pogriješio? Ako je Osijek trebao dobiti jedanaesterac, a sudac ga nije dosudio, zašto to Skomina ne bi rekao, zar se nekog boji?

U posljednjoj emisiji u nedjelju najviše je bilo govora o suđenju na utakmici Istre i Hajduka, sporni pogodak iz vjerojatnog jedanaesterca, no to je ostalo bez konkretnog mišljenja stručnog analitičara, kao i dva poteza Livaje, no na pitanja je li to bilo za karton, Skomina nije želio odgovoriti. Pa gospodine Skomina, recite ako mislite da to nisu prekršaji, da Livaja nije trebao dobiti karton. Ovako imamo samo isprazne fraze za koje ne treba biti stručni analitičar.