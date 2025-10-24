Naši Portali
HNL

Hajduk smijenio team-managera kojeg je doveo Vučević?

Goran Vučević
Miranda Cikotic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
24.10.2025.
u 20:56

ada je debitirao u seniorskom nogometu, postao je najmlađi igrač koji je odjenuo dres Hajduka nakon Drgog svjetskog rata

Hajduk je sporazumno raskinuo ugovor s 56-godišnjim Goranom Milankom koji je dosad obnašao funkciju team-managera prve momčadi. Njegovu ulogu za ovu utakmicu preuzeo je Goran Roce, član stručnog stožera trenera Gonzala Garcije, a nije poznato hoće li na ovoj poziciji i ostati ili će netko drugi preuzeti tu funkciju.

Milanko je ovu ulogu preuzeo tek početkom srpnja i to na poziv sportskog direktora Bijelih Gorana Vučevića, no čini se da se bivši nogometaš nije baš najbolje snašao u ovoj ulozi. Tu fukciju prije njega obnašao je Stjepan Badrov koji je nakon odlaska s mjesta team.managera preuzeo drugu ulogu u klubu.

Ogorčeni navijači prst krivnje uperili prema dva čovjeka, a jednog više ne žele vidjeti u Dinamu

Milanko je svoju profesionalnu karijeru započeo u Hajduku još 1985. kao šesnaestogodišnjak, a ukupno je za prvu momčad odigrao 27 utakmica te postigao četiri pogotka. Kada je debitirao u seniorskom nogometu, postao je najmlađi igrač koji je odjenuo dres Hajduka nakon Drgog svjetskog rata. Nakon odlaska iz Hajduka, karijeru je gradio u inozemstvu u klubovima poput Cadiza, PAOK-a, Chemnitzera, Rot-Weiss Essena te izraelskih klubova Hapoela Haife i Bnei Sakhnina.

VEZANI ČLANCI: 

Nakon igračke karijere, posvetio se trenerskom poslu te je neko vrijeme radio u mlađim selekcijama Hajduka prije nego se uputio u Saudijsku Arabiju. U Hajduk se vratio na poziv Gorana Vučevića i Ivana Rakitića.

Ključne riječi
smjena HNL Hajduk

