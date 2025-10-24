Naši Portali
24.10.2025. u 17:04
Utakmicu 11. kola HNL-a između Gorice i Hajduka pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
GORICA
0-1
HAJDUK
4' Šarlija
HNL - 11. kolo, 18.00, Gradski stadion, Velika Gorica
9'

Hrgović povratnom loptom traži Rebića, a on propušta za mladog Luku Hodaka koji loše puca iz daljine

6'

Rebić sjajno iz prve pronalazi Šegu u kaznenom prostoru. Napadač Bijelih puca iz okreta, ali u blok, bit će novi korner

Gol
4' (Gol)

Almena je iz kornera ubacio na volej Hrgoviću koji dobro puca s 15-ak metara, a Šarlija skreće loptu u mrežu Goričana

4'

Pucao je na kraju Almena pod samu gredu, ali izbacio je to Matijaš u udarac iz kuta

3'

Slobodan udarac za Hajduk na rubu šesnaesterca. Krovinović i Almena su kod lopte

Početak
1' (Početak)

Počela je utakmica na stadionu u Velikoj Gorici

SASTAVI

GORICA: Matijaš - Perić, Filipović, Leš - Trontelj, Pozo, Pavičić, Duraković - Pršir, Kavelj - Čuić

HAJDUK: Ivušić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović - Sigur, Krovinović - Almena, Pukštas, Rebić - Šego

LJESTVICA

Evo kako trenutno izgleda poredak HNL-a.
 

Tablice omogućuje Sofascore
POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos utakmice 11. kola između Gorice i Hajduka.

Komentara 1

Avatar Banana man
Banana man
18:08 24.10.2025.

Car je oidradio svoj posao na najbolji mogući način. prvo je igrač sam nakon kornera a onda i malo sreće...kako god gorica gubi tekmu nepovratno! Bravo care...stvarno si jadan!

