Hrgović povratnom loptom traži Rebića, a on propušta za mladog Luku Hodaka koji loše puca iz daljine
Rebić sjajno iz prve pronalazi Šegu u kaznenom prostoru. Napadač Bijelih puca iz okreta, ali u blok, bit će novi korner
Almena je iz kornera ubacio na volej Hrgoviću koji dobro puca s 15-ak metara, a Šarlija skreće loptu u mrežu Goričana
Pucao je na kraju Almena pod samu gredu, ali izbacio je to Matijaš u udarac iz kuta
Slobodan udarac za Hajduk na rubu šesnaesterca. Krovinović i Almena su kod lopte
Počela je utakmica na stadionu u Velikoj Gorici
GORICA: Matijaš - Perić, Filipović, Leš - Trontelj, Pozo, Pavičić, Duraković - Pršir, Kavelj - Čuić
HAJDUK: Ivušić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović - Sigur, Krovinović - Almena, Pukštas, Rebić - Šego
Evo kako trenutno izgleda poredak HNL-a.
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos utakmice 11. kola između Gorice i Hajduka.
