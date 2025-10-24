Splićani ubiru plodove Garcijina ciklusa, u Gorici su pokazali nešto što im je dugo nedostajalo

Bila je to Hajdukova šetnja goričkim travnjakom. Momčad Gonzala Garcije upisala je još jednu, poprilično uvjerljivu, pobjedu u domaćem prvenstvu. Splićani su pobijedili Goricu 3:1. Impresionirani su bili domaćini u uvodnim minutama susreta kada je Hajduk načeo mrežu svog suparnika.



Već na otvaranju susreta u jednoj se situaciji najbolje se snašao Šarlija, koji je jedan udarac Hrgovića, u četvrtoj minuti pospremio u mrežu. Hajduk je veći dio prvog poluvremena bio dominantna momčad, a Gorica nikako nije uspijevala povezati svoje redove. Zapravo, veći dio susreta domaća momčad odigrala je bez želje i energije da se barem proba nametnuti. Jasno je, stoga, bilo nezadovoljstvo Marija Carevića koji je stalno negodovao u svom trenerskom prostoru.